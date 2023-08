Wer hat von meinem Tellerchen gegessen?

Mit Mundraub ist nicht zu spaßen. Da wird zur Not auch mal in den Himbeer-Gervais gespuckt.

Um die Frage gleich vorweg zu beantworten: Es war der nimmersatte K. Mit seinen 2,5 Jahren hat er sich bereits zum Profi in Sachen Mundraub entwickelt. Tischnachbarn, die nicht aufpassen, haben schnell ein Würstchen weniger auf dem Teller. Nicht, dass der Teller von K bereits leer wäre. Nein, der Langfinger stibitzt auf Vorrat.

Diese Unart führt dazu, dass der große Bruder seinen Teller beim Gang zum Klo mittlerweile am anderen Tischende deponiert und darum bittet, ein Auge drauf zu haben. Futterneid ist auch in Bezug auf Snacks ein Thema. Kaum steht ein Teller auf dem Tisch, ist er auch schon leergeräumt, frei nach dem Motto: Was man krampfhaft in Händen hält, verspeist kein anderer.

Bei Obstkuchen aß ich den Belag, meine Schwester den Rand.

Irgendwie kommt mir das ja bekannt vor. Der Kampf um die zwei einzigen Himbeer-Gervais pro Woche war früher nur wie folgt zu gewinnen: Sobald unsere Mutter mit den Einkäufen nach Hause kam, wurden die Tüten nach dem Objekt der Begierde durchforstet, der Deckel aufgerissen und – ja, so die ungeschönte Realität – hineingespuckt. So habe ich mir als Kind etliche Male die Option auf den Joghurt gesichert. Zum Glück hatten meine Schwester und ich aber auch einige symbiotische Vorlieben. Bei Obstkuchen etwa aß ich den Belag, sie den Rand.

Ähnliches durfte ich kürzlich übrigens auch bei meinen Söhnen beobachten. Als ich mich bei K schon beschweren wollte, dass er alle Maiskerne aus seinem Salat gepult und auf meinem Teller deponiert hatte, wunderte ich mich, dass sie wie von Zauberhand verschwunden waren. Gerade sah ich noch, wie der letzte Kern im Mund seines Zwillingsbruders verschwand. Das Meckern habe ich mir daraufhin gespart. Hauptsache, niemand verhungert.