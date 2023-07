Wenn sich Sturm und Gewitter auf Großevents einladen

Am vergangenen Sonntag wurde das Pow-Wow der FNEL frühzeitig abgebrochen. In solch einem Fall liegt die Verantwortung beim Veranstalter.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Ausgerechnet bei der Jubiläumsausgabe passierte es. Ein Unwetter machte den spontanen Abbruch der 100. Ausgabe des traditionellen Pow-Wow der Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses (FNEL) unumgänglich. Die Entscheidung musste schnell getroffen werden, denn die Chancen, dass das Gewitter vorbeiziehen würden, waren gering.

Kurze Zeit später „regnete es wie aus Eimern“, begleitet von Donner und Blitzen, wie Philippe Berscheid sich erinnert. „Dann geht man natürlich nicht das Risiko ein, sich einer möglichen Gefahr auszusetzen“, so der Generalsekretär der FNEL. Zögern sei in solchen Momenten keine Option.

Auf Hitze folgten Gewitter

Die Guiden a Scouten hatten Glück im Unglück: Die Veranstaltung näherte sich zu diesem Zeitpunkt ohnehin ihrem Ende. Zunächst ging die FNEL davon aus, es handele sich um das erste Pow-Wow, das abgesagt werden musste. Durch einen Blick in die Archive stellte sich aber heraus, dass dies bereits 1922 der Fall gewesen war. Damals trugen Überschwemmungen in Echternach die Schuld.

Anfangs bot die Hitze den Organisatoren der FNEL Grund zur Sorge. Foto: Carlo Nilles

Die Guiden a Scouten hatten Glück im Unglück: Die Veranstaltung näherte sich zu diesem Zeitpunkt ohnehin ihrem Ende. Zunächst ging die FNEL davon aus, es handele sich um das erste Pow-Wow, das abgesagt werden musste. Durch einen Blick in die Archive stellte sich aber heraus, dass dies bereits 1922 der Fall gewesen war. Damals trugen Überschwemmungen in Echternach die Schuld.

In diesem Jahr habe man das Wetter schon im Vorhinein wegen der großen Hitze im Auge behalten. Am Nachmittag wurde klar, dass ein Unwetter in Richtung Luxemburg zieht. „Die Notfallpläne der FNEL haben reibungslos funktioniert. Die Busse standen bereit, für den Fall aller Fälle. Die Gruppen waren aufgeteilt. Die Verantwortlichen wussten, wer in welchen Bus gehörte“, beschreibt Philippe Berscheid die Situation. Trotz Hektik haben alle Teilnehmenden Ruhe bewahrt.

Die Notfallpläne der FNEL haben reibungslos funktioniert. Philippe Berscheid Generalsekretär der FNEL

Solche Notfallpläne haben die Guiden a Scouten für jedes ihres Camps, die meistens unter freiem Himmel stattfinden. Immer kann etwas Unvorhersehbares geschehen. Falls es in einer Zeltstadt plötzlich zu „monsunartigem Regenfällen“ komme, habe man wichtige „Adressen und Telefonnummern bereit“, sagt Philippe Berscheid. Eine Zusammenarbeit mit externen Partnern fand nicht statt, diese sei lediglich bei größeren Events vonnöten.

Lesen Sie auch:Mit den Pfadfindern auf eine Zeitreise in das Jahr 1917

Beim Pow-Wow blieb es für die Beteiligten bei nassen Füßen und einer kleinen Enttäuschung. Was aber, wenn tatsächlich Gefahr für Leib und Leben besteht? „Bei jedem Event liegt die Verantwortung ganz klar beim Veranstalter“, teilt Cédric Gantzer, Pressesprecher beim Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS), mit. Dieser treffe denn auch die Entscheidung zur Absage. Das CGDIS und andere beteiligte Akteure wie Polizei oder Gemeinde unterstützen ihn dabei bloß. Es sei auch am Ausrichter, das Wetter im Auge zu behalten und gegebenenfalls mit dem nationalen Wetterdienst Meteolux in Kontakt zu treten.

Beim Konzert von Robbie Williams am Montag versammelten sich etwa 10.000 Menschen vor der LuxExpo. Foto: Elena Arens

Schwappt die Warnstufe auf orange oder rot, wird ein Event nicht automatisch abgeblasen. Die Kombination aus dem angekündigten Wetterextrem sowie dem geplanten Event spielt hier eine Rolle. Beispielsweise ist ein Riesenrad bei einem Unwetter einer erhöhten Gefahr ausgesetzt. Hitze stellt in diesem Fall kein größeres Risiko dar.

Ab 5.000 Besuchern ist ein Sicherheitskonzept Pflicht

Bei einer Großveranstaltung müssen die Rettungskräfte des CGDIS zum Teil präsent sein und vom Veranstalter angefragt werden. Im Vorfeld erstellt das CGDIS eine Risikoanalyse, um für den Notfall bestmöglich vorbereitet zu sein. Abhängig von der Größe und Art der Veranstaltung sind verschiedene Vorkehrungen erforderlich. „Ein Familienfest bringt natürlich einen anderen Risikofaktor mit sich als ein großes Musikkonzert“, erklärt Cédric Gantzer.

Es braucht eine große Anzahl an Besuchern, damit konkrete Vorschriften greifen. „Bei einem Open-Air-Konzert von 5.000 oder mehr Besuchern kommt der Veranstalter nicht mehr daran vorbei, ein Sicherheitskonzept zu entwerfen und die Rettungsdienste einzuspannen. Es ist aber auch bei weniger Besuchern ratsam, einen Plan zu erstellen“, so Cédric Gantzer. Dazu gehören auch Evakuierungspläne.

Die Verantwortung liegt beim Veranstalter. Cédric Gantzer Pressesprecher des CGDIS

Unterschieden wird zwischen einer präventiven Absage und der Räumung anlässlich eines Zwischenfalls. Da letztere hektische Situation hervorrufen kann, verfügt die Inspection du Travail et des Mines (ITM) über Vorschriften zur Verhinderung einer Massenpanik. Auf der Bühne und am Sicherheitsposten sollten demnach ein oder mehrere Megafone vorhanden sein. Zudem darf die theoretische Personenzahl pro Quadratmeter im Zuschauerbereich zwei Menschen nicht überschreiten.

Die Mindestanzahl und -breite der Ausgänge ist ebenfalls genaustens anhand der Besucherzahl definiert. Sackgassen sind generell verboten und auch größere Menschenansammlungen müssen verhindert werden. Ein Konzert mit jungem Publikum wird mit einem höheren Risikofaktor eingestuft als ein Pop/Rock-Konzert. Somit wird auch die Personalstärke des Erste-Hilfe-Dienstes erhöht. Anders verhält es sich bei einem Blues- oder Jazz-Konzert, hier wird die Anzahl an anwesenden Helfern drastisch gesenkt.