Wenn in Ortsnamen Buchstaben fehlen

Ein Thema hat mich in den letzten Wochen beschäftigt. Mehrere User posteten auf Facebook fast identische Bilder: nämlich von Verkehrsschildern mit abgekürzten Ortsbezeichnungen in verschiedenen Gemeinden des Landes. Nutzer regten sich darüber auf, dass auf einem Ortsschild im Osten plötzlich „B'linster“ statt Bourglinster stand. Oder auf einem anderen Schild für Radfahrer der bekannte Moselort zu „Bech-Klmacher“ abgekürzt wurde.

Mit der Geschichte erlebte ich ein Déjà-vu.

Wurde in letzterem Fall noch über den Grund für das Fehlen einiger Buchstaben im Ortsnamen gerätselt, war dieser im Fall von Bourglinster klar: Vor dem Namen auf dem Schild ist nun zudem ein Verkehrszeichen zu sehen, das die Durchfahrt für große Lastwagen verbietet. Dadurch sei der Platz für den Namen offenbar zu klein geworden, schlussfolgerten die Nutzer. Denn offenbar verirren sich immer wieder größere Lastwagen in den Ort, weil die Fahrer auf ihren Navigationsgeräten blind Routen folgen, die nur für Personenwagen geeignet sind.

Bei dieser Geschichte hatte ich ein Déjà-vu-Erlebnis. Denn in meinem Wohnort gab es einen ähnlichen Vorfall, über den sich das ganze Dorf aufregte. In einer engen Straße, die über die Bahngleise führte, krachten mehrere Jahre lang große Brummis in eine Brücke. Die Fahrer wollten den Weg abkürzen, konnten aber wegen der Enge nicht mehr wenden. So kam es immer wieder zu Schäden am Brückengeländer, die die Gemeinde einen Batzen Geld kosteten. Bis ein Schild alles änderte: Vor der Brücke wurden die Lastwagenfahrer auf die Gefahr aufmerksam gemacht. So gesehen haben auch abgekürzte Ortsnamen ihre Daseinsberechtigung.