Wenn das Auto sich plötzlich in Luft auflöst

Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um ein verschwundenes Fahrzeug.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Es ist jedes Mal das gleiche Spiel. Mit großen Erwartungen erreiche ich morgens das Parkhaus und finde nach einigem Suchen einen Stellplatz. Bevor ich das Treppenhaus verlasse, blicke ich noch schnell auf die Etagennummer, um am Abend auch ja mein Auto wiederzufinden.

Nach vollendetem Arbeitstag steige ich dann aus dem Bus und begebe mich frohen Mutes in Richtung Auto. Und damit beginnt auch das Problem. Denn mit dem Betreten des Gebäudes ist mein Gedächtnis wie ausgelöscht und die Erinnerung, wo mein Fahrzeug nun steht, komplett verblasst.

Ich bekam Herzklopfen und befürchtete, einem dreisten Dieb zum Opfer gefallen zu sein.

Als meine Arbeitskollegin neulich in Richtung vierte Etage ging, erzählte ich ihr stolz, dass ich noch einen freien Platz im zweiten Stockwerk gefunden hatte. Dort angekommen, standen da zwar noch viele Autos, meins war aber nicht dabei. Auch eine Etage höher wurde ich nicht fündig. Ich bekam Herzklopfen und befürchtete schon, dass ich einem dreisten Dieb zum Opfer gefallen sei. Schnellen Schrittes wagte ich aber noch einen Versuch auf der höheren Ebene – und wurde fündig. Der Wagen stand wohlbehalten dort und, zu allem Überfluss, auch noch fast neben jenem meiner Kollegin.

Am folgenden Tag wiederholte sich das Spiel. Zwar war ich an diesem Abend auf dem richtigen Stockwerk und ging zielstrebig zu meinem Auto, drückte den Türöffner, aber nichts bewegte sich. Was auch logisch war – immerhin stand ich vor dem falschen Wagen …

Das einzige Trostpflaster: Die Suche nach dem Wagen scheint ein verbreitetes Phänomen zu sein. Immerhin begegne ich immer wieder herumirrenden Personen im Parkhaus. Und etwas Positives hat es auch: So bleibe ich in Bewegung und freue mich jedes Mal aufs Neue, mein Auto zu sehen.