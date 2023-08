Weltpfadfindertreffen in Südkorea wird vorzeitig abgebrochen

Momentan findet in Südkorea auf dem SaeManGeum-Zeltplatz das 25. Weltpfadfindertreffen statt. Unter den etwa 40.000 Teilnehmern aus aller Welt sind auch 255 Luxemburger im Alter von 14 bis 17 Jahren, sowie deren Betreuer. Ursprünglich sollten die jungen Leute noch bis Samstag bleiben, doch nun wird die Veranstaltung wegen eines herannahenden Taifuns vorzeitig abgebrochen. Bereits zuvor führten schon zu hohe Temperaturen zu Problemen bei dem Treffen.



Das Organisationskomitee des Treffens wurde am Montagmorgen von der südkoreanischen Regierung darüber informiert, dass die Veranstaltung abgebrochen werden muss. umd die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten. Es heißt, man wolle nicht das Risiko eingehen, dass Tausende Menschen am Flughafen festsitzen, weil ihre Flugzeuge aufgrund des Sturms nicht abheben können. Alle für Montagmorgen geplanten Aktivitäten im Camp wurden bereits abgesagt. Am Dienstagmorgen sollen die ersten Pfadfinder das Lager verlassen.



Der Taifun Khanun, wegen dem das Treffen indessen vorzeitig abgebrochen wird, zieht westlich von Japan über den Pazifik und ist auf dem Weg nach Südkorea. Dort soll er voraussichtlich am Freitag auf das Festland treffen. Aus einer Mitteilung des luxemburgischen Pfadfinder-Komitees geht hervor, dass die Zeltlager auf dem SaeManGeum-Gelände nicht ausreichen, um sich vor dem herannahenden Sturm zu schützen. Angesichts dessen wurde zusammen mit der koreanischen Regierung beschlossen, die Veranstaltung vorzeitig zu beenden und die Teilnehmer an Standorte in geschützten Gebieten zu evakuieren. Auch die Behörden in Luxemburg seien über die Lage informiert, damit alle Abläufe der Evakuierung und einer anschließenden Heimreise effektiv gewährleistet sind.

Die Regierung teilte derweil der Weltorganisation der Pfadfinderbewegung (WOSM) mit, dass sie in Kürze Einzelheiten zu den Abreiseplänen und den Orten, an denen die Teilnehmer untergebracht werden, bekannt geben werde.