Weltpfadfindertreffen in Korea: Luxemburger Teilnehmer wohlauf

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol (m.) bei der Eröffnung des World Scout Jamboree am 2. August 2023 in Saemangeum.

Der Weltpfadfinderverband hat die Fortsetzung seines Camps für Zehntausende jugendliche Pfadfinder wegen der extremen Hitze im Gastgeberland Südkorea infrage gestellt. Die Weltorganisation der Pfadfinderbewegung (WOSM) rief die Gastgeber am Freitagabend dazu auf, „alternative Optionen“ zu prüfen, um die Veranstaltung World Scout Jamboree früher als geplant zu beenden.

Die Organisatoren hätten beschlossen weiterzumachen und versichert, „alles Mögliche zu tun, um die Probleme aufgrund der Hitzewelle zu bewältigen“, hieß es. Dazu wolle Südkorea zusätzliche Ressourcen bereitstellen. Staatspräsident Yoon Suk Yeol hatte angeordnet, unter anderem klimatisierte Busse sowie täglich Lastwagen mit ausreichend Eiswasser für die Teilnehmenden zum Camp an der Westküste zu schicken. Zahlreiche Teilnehmer mussten seit Beginn des weltgrößten Pfadfindercamps am 1. August wegen hitzebedingter Krankheitssymptome behandelt werden.

Luxemburger Pfadfinder bleiben vor Ort

Am World Scout Jamboree in Südkorea nehmen auch 255 Guides und Scouts aus Luxemburg teil. Alle Teilnehmer des luxemburgischen Kontingents seien wohlauf und würden von den Organisatoren und den koreanischen Behörden gut betreut, teilte die Vereinigung Scouting in Luxembourg am Samstag mit. „Wir haben volles Vertrauen in die Teams vor Ort, die angemessen reagieren, um einen reibungslosen Ablauf des Camps zu gewährleisten."

Die Organisation eines so großen Lagers stelle eine „große logistische Herausforderung“ dar, so die Luxemburger Pfadfinder. Aufgrund der hohen Temperaturen von 32 bis 35 Grad Celsius in Kombination mit einer hohen Luftfeuchtigkeit mussten einige Aktivitäten umorganisiert sowie zusätzliche Wasserstellen und klimatisierte Orte eingerichtet werden, damit sich die Teilnehmer abkühlen konnten.

Zuvor hatte das britische Pfadfinderkontingent angekündigt, seine mehr als 4.000 Teilnehmer abzuziehen und nach Seoul zu bringen. Auch der US-Verband beschloss, seine Mitglieder auf einen nahe gelegenen Militärstützpunkt bringen zu wollen.

Andere Verbände wollten dagegen im Camp bleiben. Man habe „selbst erfolgreich Maßnahmen ergriffen, um den Gesundheitsschutz sowie die angemessene Verpflegung unserer Teilnehmenden sicherzustellen“, teilte das deutsche Kontingent am Samstag mit.

Das Treffen, zu dem sich mehr als 43.000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 158 Ländern angemeldet hatten, findet in Saemangeum auf einem dem Meer abgewonnenen Gebiet statt. Es soll bis zum 12. August dauern. Das Weltpfadfindertreffen wird alle vier Jahre ausgerichtet.

Saemangeum bietet für die Teilnehmer, die in mehr als 20.000 Zelten untergebracht sind, praktisch keinen natürlichen Schatten. Südkorea steht unter dem Einfluss einer schweren Hitzewelle mit Temperaturen von über 30 Grad Celsius und sogenannten Tropennächten, in denen es sich derzeit nur geringfügig abkühlt.

