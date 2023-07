Wein vom „Veiner Schlooss“ wie vor 100 Jahren

Wiederbelebter Weinbau an der Our

Wiederbelebter Weinbau an der Our

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Nach 100 Jahren Pause wächst wieder Wein am steilen Hang unterhalb des Schlosses Vianden. Die zierlichen Reben wurden erst vor drei Monaten gepflanzt und sind sozusagen noch Babys, doch in zwei oder drei Jahren sollen sie den ersten Wein vom „Schlooss“ erzeugen.

Der Ertrag des sechs Ar großen Weinbergs mit seinen 300 Stöcken wird voraussichtlich nicht sehr groß sein. Der Remicher Winzer Laurent Kox, der die Wiederbelebung des Weinbergs angeregt hat, geht von einer Ausbeute von etwa 150 Flaschen aus. „Wenn man daraus Federweißer macht, haben ihn die Besucher des Schlosses Vianden an einem Wochenende ausgetrunken“, scherzt Kox bei der Einweihung des Weinbergs am Freitag.

Von der Pike auf lernen die Minister Sam Tanson (vorne) und Claude Turmes (Mitte) die Arbeit im Weinberg kennen. Foto: Chris Karaba

Tradition bis ins Mittelalter

Die Amis du Château de Vianden wollen den Wein in den kommenden Jahren an der Mosel keltern lassen und ihn dann als Souvenir an die Schlossbesucher verkaufen, erklärt Paul Hoffmann, Vizepräsident des Vereins. Bereits jetzt können die Besucher Luxemburger Wein mit dem Etikett des Schlosses kaufen und sich zuhause als Andenken an ihren Ausflug zu Gemüte führen.

Lesen Sie auch:Winzer mit viel Passion für den Wein von der Sauer

Auch wenn der Weinberg am steilen Hang unterhalb der historischen Mauern klein ist, so hat er doch einen hohen symbolischen Wert. Bis in die 1920er-Jahre wuchs unterhalb des Schlosses bereits der Wein, und zwar auf einer wesentlich größeren Fläche. Auch an vielen anderen Hängen in Vianden wuchsen die Reben und prägten das Bild der malerischen Gemeinde.

Der Weinbau hat in Vianden eine 1.000 Jahre lange Tradition und ist bereits in ersten Urkunden aus dem Mittelalter erwähnt. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Wegfall des Zollvereins bekamen die damaligen Winzer allerdings Schwierigkeiten, ihren Wein nach Deutschland zu exportieren. Eine Kältewelle in den 1920er-Jahren ließ den Weinbau schließlich vollends unrentabel werden, sodass die Winzer aufgeben mussten.

Nico Walisch lässt es sich nicht nehmen, den Gästen das Lied „Kättche, Kättche, bréng mir nach e Pättche“ vorzutragen. Foto: Chris Karaba

Die klimatischen Bedingungen haben sich seither allerdings grundlegend geändert. Während die Weinberge an der Luxemburger Mosel zunehmend mit Hitze und Trockenheit zu kämpfen haben und die Voraussetzungen für mediterrane Sorten günstiger werden als für Riesling und Rivaner, profitieren die kleinen, verstreut liegenden Weinberge an der Our und bei Tandel vom Klimawandel. Temperatur und Sonnenscheindauer sind ausreichend, um die Trauben zu voller Reife zu bringen.

Der Agrarwissenschaftler Daniel Molitor vom Luxembourg Institut of Science and Technology (LIST) hat die Chancen und Risiken des Klimawandels für den Weinbau untersucht. „Hier an der Our haben die Reben nur einen Rückstand von wenigen Tagen bis eine Woche im Vergleich zur Mosel“, erklärt er. „In einer Untersuchung war eine unserer Schlussfolgerungen, dass Winzer mit den standorttypischen Rebsorten in höhere und damit kühlere Lagen ausweichen können – oder eben in Gebiete wie hier an der Our.“

Erster „Crémant des débutants“ aus Vianden

Noch sind die kleinen Weinberge rund um Vianden für ihre Besitzer nicht viel mehr als ein Hobby. So hat der pensionierte Grundschullehrer Nico Walisch vor zwölf Jahren einen jahrhundertealten Weinberg hinter seinem Haus wieder bepflanzt. Die jährlich 400 Flaschen Wein daraus verschenkt er zu einem großen Teil an Freunde und Bekannte. In diesem Jahr hat er zum ersten Mal einen Crémant daraus hergestellt, einen „Crémant des débutants“, wie er ihn nennt.

Für Milchbauer Marc Roeder (links) in Tandel ist der Ausflug in den Weinbau eine freudige Abwechslung. Foto: Chris Karaba

Für Marc Roeder ist der Weinbau ein Nebenerwerb geworden. Auf seinem Bauernhof spielen Milchkühe zwar die Hauptrolle, doch vor fünf Jahren wollte er etwas Neues ausprobieren. An einem Hang mit Südausrichtung in Tandel hat er auf drei Parzellen Wein angebaut, daneben hat er noch einen zweiten Weinberg in Fouhren. In Tandel wächst die frühreife Sorte Solaris, mit deren Qualität er sehr zufrieden ist. „Es ist eine Top-Rebe, die zuckersüßen Most hervorbringt. Ende August sind wir meistens schon über 90 Grad Oechsle, bei der Lese dann über 100 Grad“, schwärmt er. Der Weinbau ist für Marc Roeder ein zweites Standbein geworden. Kunden für seine Weinflaschen braucht er nicht zu suchen, fast alles kommt im Restaurant seiner Frau auf den Tisch.

Es ist eine Top-Rebe, die zuckersüßen Most hervorbringt. Marc Roeder Neu-Winzer aus Tandel

Vielversprechende Neuzüchtungen

Ungefähr einen Hektar beträgt die Anbaufläche der experimentellen Weinberge rund um Vianden. Die Winzer haben eines gemeinsam: Sie setzen auf neu gezüchtete Rebsorten, die widerstandsfähig gegen die im Weinbau gefürchteten Pilzkrankheiten sind. So müssen die Weinreben entweder gar nicht oder nur ein- bis zweimal pro Jahr gespritzt werden, was auch dem Besitzer viel Arbeit erspart. An der Luxemburger Mosel sind die pilzwiderstandsfähigen Neuzüchtungen noch Exoten: Ihr Anteil beträgt weniger als ein Prozent.

Lesen Sie auch:Schlossherr in Deutschland, Bürgermeister in Luxemburg

Auch der Weinberg am Schloss Vianden ist mit einer neuen Rebsorte bestockt, die den blumigen Namen Floreal trägt. Der kleine Weinberg soll schon bald in die Schlossführungen integriert werden. Auch in den kommenden Jahren soll sich dort einiges tun: Die überwucherten Wege sollen freigelegt, die Trockenmauern restauriert werden. Für die Gartenschau LUGA 2025 werden der Garten und der Weinberg am Schloss eine ausgelagerte Attraktion werden – und vielleicht den Weinbau an der Our wieder zum Blühen bringen.