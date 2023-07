Was hilft wirklich gegen Mücken?

Damit sich Mücken nicht so stark vermehren, sollten Gartenbesitzer darauf achten, stehende Gewässer trockenzulegen. © FOTO: Shutterstock

Zurzeit ist es wieder verheerend: Die Blutsauger sind zurück! Der letzte Winter war mild und dementsprechend viele Stechmücken gibt es in diesem Sommer zu vermelden. Zwar kennt jeder einige Hausmittel, um sich die Tiere vom Leib zu halten, doch die meisten von ihnen zeigen nicht die gewünschte Wirkung. Aber was hilft wirklich gegen die kleinen Quälgeister?

Wasseransammlungen trockenlegen

Mücken brauchen Wasser, um sich zu vermehren. Wer jetzt zuerst an den Gartenteich denkt, liegt oft falsch, denn dort haben die zuckenden Larven der Stechmücken jede Menge Feinde, die sie zum Fressen gernhaben. Fische, Frösche, Molche, Libellen- und Käferlarven räumen in der Regel in einem Teich ganz gut auf, sodass Mücken hier kaum keine Chance haben.

Eine viel größere Gefahr kann von kleineren Wasseransammlungen ausgehen, die oft übersehen werden, wie etwa verstopfte Regenrinnen, vollgelaufene Blumentöpfe und Topfuntersetzer, Gullys und Abläufe sowie offene Regentonnen. Diese sollten auf jeden Fall trockengelegt werden.

Fliegengitter und Mückennetze verwenden

Der effektivste Schutz gegen Mücken jeder Art ist immer noch ein mechanischer Schutz, sprich: Fliegengitter und Mückennetze. Diese schirmen Schlafzimmer und andere Räume sicher ab und verhindern, dass die kleinen Quälgeister eindringen. Der Vorteil dabei: Man kann im Sommer weiterhin mit offenem Fenster schlafen.

Im Sommer sind uns Mücken besonders zugewandt da sie von unserem Körpergeruch angelockt werden. © FOTO: Shutterstock

Die Gitter werden in der Regel fest am Fenster montiert, sodass es sich auch weiterhin öffnen lässt, wohingegen sich Mückennetze auch ganz gezielt baldachinartig über dem Bett anbringen lassen. Allerdings nützt das schönste Fliegengitter am Fenster natürlich nichts, wenn den Tieren weiterhin im wahrsten Sinne des Wortes Tür und Tor offenstehen.

Die richtige Kleidung tragen

Dunkle Kleidung zieht Mücken magisch an. Das hat eine ganze Reihe von Studien gezeigt. Wer helle Kleidung trägt, ist also schon einmal im Vorteil. Empfehlenswert ist es darüber hinaus, möglichst eng anliegende und hochgeschlossene Kleidung zu tragen, die möglichst wenig nackte Haut preisgibt. Im Sommer natürlich nicht die beste Lösung.

Auf jeden Fall sollten T-Shirt und Co. häufiger gewechselt werden, denn die Körpergerüche, die in den Stoff einziehen, wirken auf Mücken überaus anziehend. Wer sich häufig in der freien Natur aufhält, kann auch einen Hut mit Mückennetz verwenden. Zudem ist im Handel moskitostichdichte Kleidung erhältlich.

Der Knoblauch vertreibt eher die Partygäste als die Mücken.

Häufiger duschen

Japanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Stechmücken sogar die Blutgruppe mancher Menschen erschnuppern können. Bei diesen Menschen, die zu den sogenannten Secretors zählen, lassen sich die Blutgruppen-Antigene auch in Körperflüssigkeiten wie Schweiß, Speichel oder Tränen nachweisen. Daher gilt: Lieber öfter unter die Brause als üblich!

Verdampfer in die Steckdose

Natürlich kann man auch mit einem Insektenspray in der Hand hinter jeder einzelnen Mücke herlaufen. Effektiver ist es, einen sogenannten Mückenstecker zu installieren. Das ist ein kleines Gerät, das in die Steckdose gesteckt wird und ein Insektenschutzmittel in den Raum abgibt. Vorteil des Ganzen: Das bringt auch die Tiere zur Strecke, die sich hinterm Schrank verstecken. Ob man diese Dämpfe wirklich die ganze Nacht über einatmen möchte, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden.

Auf Hausmittel verzichten

Wenn es um Mücken geht, ist vielen jedes Mittel recht. Da wird Knoblauch gegessen, da werden Zitronen mit Nelken gespickt und auf dem Tisch platziert, ebenso Behälter mit ätherischen Ölen. Aber mal ganz ehrlich: Warum sollten die Mücken abends nicht zur Grillparty kommen, nur weil irgendwo auf einem Tisch zwei halbe Zitronen mit Nelken herumliegen? Auch der Knoblauch vertreibt eher die Partygäste als die Mücken.

Mückenschutzmittel auftragen

Wer sich häufig im Freien aufhält oder dort arbeitet, kommt oft nicht an einem Mückenschutzmittel vorbei. Als besonders wirksam haben sich hierbei Produkte mit den Wirkstoffen Diethyltoluamid (DEET) und Icaridin herausgestellt. Mit einem Spray lassen sich zudem auch Kleidungsstücke einsprühen. Viele Produkte sind allerdings nicht wasserfest, sodass sie nach dem Schwimmen oder auch bei starkem Schwitzen auf Dauer ihre Wirksamkeit verlieren.

Hilfe in der Not

Und was soll man tun, wenn es doch zum Stich gekommen ist? Auf gar keinen Fall: kratzen ... und schon gar nicht mit schmutzigen Fingern. Apotheken und Drogerien haben Produkte auf Lager, die den Juckreiz lindern, die Schwellung abklingen lassen und Entzündungen vorbeugen.

Als wirksam gilt auch der sogenannte Mückenstempel, ein kleines spitzes Plastikkreuz, das einige Sekunden lang auf die Einstichstelle gedrückt wird. Durch den gezielten Druck - und ohne die Haut zu verletzen - werden die von den Mücken einbrachten juckenden Stoffe in tiefere Hautschichten transportiert, wo sie schneller abgebaut werden. Andere Hilfsmittel setzen erfolgreich auf Elektrizität oder Temperatur, um den Juckreiz zu lindern.