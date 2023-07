Warum Schweigen doch besser ist als Reden

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Ich bin kein Fan von Aufzügen. Spätestens seit der Lift an der Uni mit zuverlässiger Regelmäßigkeit frühmorgens auf dem Weg in den neunten Stock stecken blieb, bevorzuge ich es, wenn nur möglich, die Treppe zu nehmen. Als ich neulich jedoch mit einer Bekannten unterwegs war, brach ich mit meinen Prinzipien. Wir hatten beide ein aus sportlicher Sicht eher anstrengendes Wochenende hinter uns und demnach etwas müde Beine.

Den Luxus, in den Aufzug zu steigen, hatten wir uns regelrecht verdient. Dachten wir zumindest. Zwei ältere Damen, die sich ebenfalls im Aufzug befanden, schienen diese Meinung jedoch nicht zu teilen. Unsere Mitfahrerinnen störten sich lautstark daran, dass wir in unserem doch noch jungen Alter nicht die Treppe nahmen. Eigentlich hätte ich das als Kompliment aufnehmen sollen, immerhin habe ich seit Kurzem die Vier vorne. Und doch fehlten mir aufgrund der Dreistigkeit zu diesem Zeitpunkt bereits die Worte.

Den Luxus, in den Aufzug zu steigen, hatten wir uns verdient.

Und es sollte noch schlimmer kommen: Als wir oben ankamen, legte eine der Damen nämlich noch einen drauf. Es würde nicht schaden, etwas abzunehmen, hörten wir hinter unseren Rücken. Wir dachten, wir würden unseren Ohren nicht trauen. Nun ja, wir haben vielleicht beide keine spindeldürre Modelfigur, aber dennoch sind wir auch weit davon entfernt, übergewichtig zu sein.

Lesen Sie auch:Von schlauen Affen und weniger schlauen Touristen

Ganz im Gegenteil. Eigentlich können wir stolz auf unsere Körper sein und darauf, was sie sportlich zu leisten vermögen. In diesem Bereich können sich viele Menschen sicherlich ein Vorbild an uns nehmen. Dennoch habe ich etwas gelernt: Meine Beine werden mich künftig wieder die Treppen hochtragen. Auch wenn sie vom Training noch so müde sind, die paar Stufen schaffen sie mit Sicherheit.

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.