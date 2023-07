Wahrsagerin soll Luxemburger um 750.000 Euro betrogen haben

Eine Wahrsagerin und eine junge Luxemburgerin lernen sich vor zehn Jahren in der Trierer Fußgängerzone kennen. Auf einmal glaubt die Frau, ihre Familie sei verflucht.

(lm) - Ein tödlicher Fluch und Kosten in Höhe von 750.000 Euro: Das Landgericht Trier befasst sich derzeit mit einer selbsternannten Wahrsagerin, die eine Familie aus Luxemburg um die oben genannte Summe an Geld gebracht haben soll. Das, weil auf der Familie ein tödlicher Fluch gelegen haben soll. Von diesem Fall berichtet der "Trierische Volksfreund" am Dienstagnachmittag.

Der Betrug habe sich vor zehn Jahren ereignet, als die Hauptangeklagte, eine 55-jährige Serbin, in der Trierer Fußgängerzone eine junge Luxemburgerin kennenlernte und ihr anbot, ihr die Zukunft aus der Hand zu lesen. Die junge Frau ist damals auf das Angebot eingegangen und hat sich überzeugen lassen, dass ihre Familie von einem tödlichen Fluch befallen sei.

Die Wahrsagerin habe ihr daraufhin erklärt, dass sie anhand ihrer magischen Fähigkeiten den Fluch umleiten könne - über Bargeld und Wertgegenstände - und zog auch den Rest der Familie in ihren Bann, wie der "Volksfreund" weiter berichtet.

Zehn Jahre lang drohte sie ihren Opfern mit dem Tod von Familienmitgliedern, sollten gewisse Beträge nicht gezahlt werden. Nach etwa 62 Zahlungen hatte die Familie der 55-Jährigen zu 750.000 Euro verholfen. Mit ihr sind nun auch ihre Komplizen, ihr 71-jähriger Ehemann, ihr Sohn, der untergetaucht ist, sowie dessen 28-jährige Ehefrau, angeklagt.

Zu einem Urteil kam es bislang allerdings nicht. Der Hauptangeklagten drohen im Falle eines Geständnisses jedoch zwischen dreieinhalb und vier Jahren Freiheitsstrafe. Ihre Komplizen würden mit einer Bewährungsstrafe davonkommen, wie der "Volksfreund" informiert.

Bevor es in diesem Prozess jedoch zu einer Einigung kommen kann, werden zunächst Zeugen verhört, um den Tathergang besser verstehen zu können.

Als Erste wurde die Frau in den Zeugenstand gerufen, die der Wahrsagerin 2013 zum Opfer fiel. Die heute 45-jährige Vertretungslehrerin aus Luxemburg habe zugegeben, vermehrt auf Betrüge hereingefallen zu sein. Sie sei "sehr leichtgläubig und emotional sensibel" und "massiv unter psychischen Druck gesetzt worden".

Ein Urteil im Betrugsfall wird zum 25. Juli erwartet.