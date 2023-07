Von schlauen Affen und weniger schlauen Touristen

Share this with email

Da will ich mir einen Kindheitstraum erfüllen - und werde gleich wieder mit der menschlichen Dummheit konfrontiert. Aber wie sagt man so schön: Wer nicht hören will, muss fühlen - in diesem Fall das Eis abgeben oder eben draußen bleiben.

Vor ein paar Wochen war ich zum ersten Mal alleine im Urlaub und habe mir Málaga und Umgebung angeschaut. An Tag vier meines Aufenthalts will ich mir in Gibraltar einen Kindheitswunsch erfüllen: Affen besuchen. Die Primaten haben mich immer schon fasziniert, inzwischen bin ich fest davon überzeugt, dass sie uns um einiges voraus sind.

Die Einsicht kam mir bereits im Bus, nachdem zwei Britinnen, Mitte dreißig, nach etwa zweieinhalb Stunden Fahrt auffällt, dass sie ihren Reisepass nicht dabeihaben. „Dann müssen Sie an der Grenze warten“, erklärt der Reiseführer sichtlich genervt, nachdem er mehrfach nachgefragt hat, ob alle sich ausweisen können.

Mein Mitgefühl hält sich in Grenzen. „Selbst Schuld“ denke ich und google, wo ich vor der Rundfahrt noch frühstücken kann, da man kein Essen zu den Affen mitnehmen soll.

Die Information, dass die flauschigen Bewohner der Halbinsel gerne mal zu Langfingern werden, haben jedoch nicht alle mitbekommen. Die Warnung: „Bitte kaufen Sie kein Eis, die Affen werden es stehlen“, war offenbar auch nicht deutlich genug. Denn gerade posiert das Äffchen noch mit mir für ein Foto, nur um eine Sekunde später eine Frau von der Seite anzuspringen.

Sie schreit auf und ist entrüstet darüber, dass ihr Armband fast kaputt gegangen wäre, während der hungrige Berberaffe genüsslich sein frisch erbeutetes „Cornetto“-Eis auspackt und verspeist. Ich lache und denke erneut: „Tja. Selbst Schuld.“

