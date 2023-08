Von Anreden und Hinterteilen 

Share this with email

Als ich mich vor ein paar Tagen guter Dinge von meinen Arbeitskollegen in den Feierabend verabschiedete, fiel mir plötzlich wieder etwas ein, an das ich schon seit langer Zeit nicht mehr gedacht hatte.

Ich habe die letzten fünf Jahre im Ausland gelebt und in meinem Alltag eher selten Luxemburgisch gesprochen. Umso überraschender kam daher gestern die plötzliche Erinnerung: Ich habe ja einen Dialekt im Luxemburgischen.

Es war so: Der Arbeitstage neigte sich langsam dem Ende zu. Ich finalisierte meine Schreibarbeiten für den Tag, las nochmals über den Artikel, der am Abend online gehen würde und klappte dann zufrieden den Laptop zu. Schon in Gedanken beim Abendessen – Halloumi-Burger mit Honig-Senf-Soße – verabschiedete ich mich von meinen Arbeitskollegen in den Feierabend und das mit einem eifrigen „Ciao!“

Aus den Reihen der Lokalredaktion wurde ein wohlwollendes Raunen aus „Ciao“, „Äddi“, „schéine Feierowend“ laut. Schon fast in der Tür, rief ich in den Raum zurück: „Merci äerch och“.

Äerch – ist das die Mehrzahl von Aarsch?

Und da fiel es mir wieder ein: „Äerch“ – ist das die Mehrzahl von „Aarsch“? Die Worte hallten mir in den Ohren. Der Satz stammt von einem Professor aus meiner Schulzeit. Damals hatte ich das Wort „äersch“ vor versammelter Klasse an ihn gerichtete und das war seine Antwort darauf gewesen.

Die meisten Luxemburger sagen ja „iech“ und nicht „äerch“ und so weiß ich noch, dass auch meine Klassenkameraden die Aussage des Professors ziemlich lustig fanden. Ich muss dazu sagen, dass ich in Luxemburg Stadt zur Schule gegangen bin. In anderen Landesteilen wäre mir das sicherlich nicht passiert.