Vom Mond aus gesehen, ist Luxemburg eine Welt

Der Sonntag brach in Esch ruhig an. Als ich mich vom Stadtzentrum entfernte und zum Wanderweg zurückkehrte, fiel mir auf, dass die Leute nicht auf der Straße liefen, sondern ausrutschten. Oder besser gesagt, sie waren am Schmelzen. Die Uhr hatte noch nicht einmal neun Uhr morgens geschlagen, und die Thermometer zeigten bereits 25 Grad an, was für den Rest des Tages Erstickung versprach. Heute war der Tag, an dem ich die südwestlichen Ländereien durchqueren würde. Von der Hauptstadt der Terres-Rouges würde ich nach Belval fahren, zuerst in den Wald bis Oberkorn, dann nach Differdange und von dort nach Pétange und Bascharage, wobei ich die größten Lichtungen des Landes durchqueren würde. Und das ausgerechnet am heißesten Tag des Jahres. Verflixt.

In diesem Teil des Landes sind die Aussichten offen, es gibt große unbefestigte Felder, nur wenig Schatten. „Haben Sie gesehen, dass es Teile der Landschaft gibt, die fast mondähnlich sind?“, fragte mich Xiaochen Zhang, eine chinesisch-kanadische Wissenschaftlerin, die ich in Belval traf. Wenn ich das größte Innovations- und Technologiezentrum des Landes durchqueren wollte, dann sollte ich die Reise mit jemandem machen, der sich mit dem Thema auskennt. Und wenn das Thema die Wissenschaft ist, dann sollte das Gespräch in den Himmel aufsteigen und die Sterne berühren.

Zhang ist Weltraumgeologin bei ESRIC - European Space Resources Innovation Center am Luxembourg Institute for Science and Technology. Sie kam vor sechs Monaten nach Luxemburg, um das wirtschaftliche Potenzial der Raumfahrt zu erforschen, einem Bereich, in dem Luxemburg einer der größten Akteure der Welt ist. „Die großen Drei sind die Vereinigten Staaten, China und Luxemburg, das gewissermaßen die Lücke zwischen den beiden anderen Ländern schließt. Es ist einer der wichtigsten Märkte für die Raumfahrtindustrie und deshalb bin ich hierhergekommen. Im Großherzogtum sind 80 Unternehmen in diesem Bereich tätig, mit Projekten in den Bereichen Robotik, Satelliten und Mineraliengewinnung, die eine große Lebensfähigkeit und eine große Zukunft haben könnten. Vom Weltraum aus gesehen ist dieses kleine Land sehr groß. Es ist wirklich riesig.“

Das Gespräch verlief bei 31 Grad und steilen Anstiegen, aber bevor wir Oberkorn erreichten, wurde der Wald lichter, sodass das Gespräch fließen konnte. „In den letzten Jahren ist eine Revolution im Gange, mit der Eröffnung der Luxemburger Weltraumagentur im Jahr 2018 und ESRIC im Jahr 2020. Es gibt niemanden, der das Potenzial des Weltraums so gut untersucht. Wir entwickeln Projekte zur Erforschung des Mondbodens, um Sauerstoff abzutrennen und atembare Umgebungen und sogar Wasser zu schaffen, was letztendlich die Kolonisierung dieses und anderer Himmelskörper ermöglichen würde.“

Xiaochen Zhang, chinesisch-kanadischer Wissenschaftler © FOTO: Ricardo J. Rodrigues

Die Augen der Wissenschaftlerin funkeln vor Begeisterung, wenn sie spricht: „Wir suchen nach Möglichkeiten, die Geologie des Mondes zu nutzen, um Landebahnen, Labors und Häuser zu bauen. Eines Tages könnten wir sogar Hotels bauen, um den Weltraumtourismus zu fördern.“

Der Weg führt weiter, man muss über einige umgestürzte Bäume klettern, aber der Pfad führt zu einem alten Steinbruch, der längst aufgegeben wurde. Der Wissenschaftler schweigt einen Moment und sagt dann: „Es ist seltsam, dass diese Idee des Bergbaus inmitten eines Landes geboren wird, in dem schon immer Bergbau betrieben wurde. Wohlgemerkt, ich glaube nicht, dass die Reise ins Weltall bedeutet, dass wir uns nicht mit den Problemen unseres Planeten befassen sollten. Aber jetzt verstehen wir, wie wir Maschinen zu Meteoriten schicken können, um Nickel, Gold und Platin aus ihnen zu gewinnen, und das geschieht von hier aus, aus diesem Land, von dem viele Menschen außerhalb Europas noch nie gehört haben. Es ist außergewöhnlich, nicht wahr?“, und wir machten uns auf den Weg nach Differdange. „Wenn wir unten ankommen, kaufst du mir ein Eis“, sagte sie, bevor sie ihr Tempo beschleunigte.