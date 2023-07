Vier Unfälle mit Verletzten

Die Zwischenfälle ereigneten sich in Hosingen, Abweiler, Weiler-la-Tour und Esch/Alzette.

(TJ) - Die Rettungsmannschaften des CGDIS mussten in den vergangenen Stunden zu insgesamt vier Einsätzen ausrücken. Gegen 17 Uhr hatte ein Autofahrer zwischen Hosingen und Rodershausen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war gegen einen Baum gekracht. Dabei wurde eine Person im Fahrzeug verletzt. Sanitäter aus Clerf und die Feuerwehr aus Hosingen rückten an.

Um die gleiche Zeit verunglückte zwischen Abweiler und Leudelingen ein weiterer Fahrer. Der genaue Hergang ist in diesem Fall nicht überliefert, gewusst ist aber, dass eine Person ins Krankenhaus gefahren werden musste. Das Zentrum Bettemburg übernahm den Einsatz.

Um 22.20 Uhr kam es in der Rue Schlammesté in Weiler-la-Tour zu einer Kollision dreier Wagen, wobei ebenfalls ein Mensch verletzt wurde. Sanitäter aus Bettemburg und die lokale Feuerwehr rückten an.

Kurz vor 3 Uhr am Sonntagmorgen wurde eine weitere Person verletzt, als in der Nähe von Esch/Alzette ein Fahrzeug auf der A4 verunglückte. Ein Rettungswagen aus der Minettemetropole wurde an den Unfallort bestellt, ebenso die Feuerwehren aus Esch/Alzette, Monnerich und Schifflingen.