Veranstaltungen für Musikfans

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Das Wochenende bietet nicht nur hervorragende Wetterbedingungen, sondern markiert auch den Start in die Sommerferien. Für alle, die nicht zu Hause bleiben möchten und etwas Festival-Atmosphäre genießen wollen, gibt es einige interessante Musik-Veranstaltungen zur Auswahl. Die LW-Lokalredaktion hat einige Empfehlungen zusammengestellt.

1) Musikalisches Erlebnis in der Altstadt

(ela) - Am Samstag lädt die Hauptstadt erneut zu ihrer alljährlichen „Blues'n'Jazz Rallye“ ein. Dieses Festival ist international für seine Qualität und Vielfalt bekannt und lockt Musikliebhaber dieser Genres in die historischen Stadtviertel Pfaffenthal, Clausen und Grund. Dort können die Besucher in einer angenehmen Atmosphäre den Klängen erstklassiger Blues- und Jazzbands lauschen.

Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Musikbegeisterte in den Straßen der Hauptstadt unterwegs sein. Foto: Elena Arens / LW-Archiv

Ein besonderer Reiz des Festivals liegt in der historischen Kulisse der alten Festungsmauern, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. Für die diesjährige Ausgabe werden insgesamt 40 renommierte Musiker und Bands auf den acht Bühnen der Altstadt auftreten. Der Startschuss fällt um 18 Uhr, und der Eintritt ist frei. Weitere Informationen finden Sie hier.

2) Eat, Beat & Culture zu Diddeleng

(GlS) - xxx

3) Festival de Wiltz

(nas) - xxx

4) Food & Music Festival zu Péiteng

xxx

5) Festival am Brill zu Mamer mat enger Toto Tribute Band

xxx

6) Musel Beats um Grevenmacher Beach + Sun Days

(if) - Strandgefühl pur gibt es an der seit anderthalb Monaten eröffneten Beach-Bar am Moselufer in Grevenmacher. Eine besondere Stimmung herrscht hier samstags, denn im Rahmen des Sommerfestivals "Musel Beats" wird Musik gespielt. An diesem Samstag heizt der DJ "Pero Diamond" hinter dem Bistro Quai auf Nummer 3, in der Route du Vin ein. Und am Sonntag gibt es eine Zugabe: Im Rahmen der "Sn

7) Permesknupp mat Eisleker-Ghospel-Chouer

(nas) - xxx

8) Pallen Open Air

xxx

9) Veinen voll Musik

(nas) - xxx