„Unser Konzept funktioniert gut“

Es ist schon eine wichtige Gefahr. Wir in Luxemburg haben allerdings bereits seit 2004 den „Plan canicule“. Dieses Hitzeschutzkonzept funktioniert gut. Wir haben in Luxemburg keine Übersterblichkeit, wenn die Temperaturen nach oben gehen.

Können Sie sich denn da so sicher sein, denn Hitze wird im Sterberegister ja nicht als Todesursache aufgeführt?

Das ist zwar richtig, aber bei einer Übersterblichkeit durch Hitzetote müsste man das an den Todeszahlen sehen. In Luxemburg sterben in einer durchschnittlichen Woche etwa 80 Menschen. In den letzten Jahren hatten wir in heißen Wochen diesen Wert nicht überschritten.