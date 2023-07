Unfälle unter Alkoholeinfluss und Autoeinbrüche

Die Polizei musste in der Nacht auf Samstag mehrfach wegen Trunkenheit am Steuer einschreiten. In zwei Fällen kam es zu Unfällen.

(lm) - Am Freitagabend gegen 20.30 Uhr informierte eine Frau die Polizei darüber, dass ein Auto auf der A1 in Richtung Luxemburg in Schlangenlinien unterwegs war. Jedoch habe der Fahrer auf einmal so schnell beschleunigt, dass die Anruferin ihm nicht mehr folgen konnte.

Einer Patrouille der Autobahnpolizei gelang es kurze Zeit später, das Auto im Tunnel Gosseldingen anzutreffen und zu stoppen. Wie sich beim Alkoholtest herausstellte, stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Ein provisorisches Fahrverbot wurde zugestellt.

Einbruch in Autos

Weiter meldet die Polizei, dass es im hauptstädtischen Bahnhofsviertel zu Einbrüchen in Autos kam. Die Beamten wurden über einen Einbruch am Samstagmorgen um 7 Uhr in der Rue des Etats-Unis in Kenntnis gesetzt.

Bei der Untersuchung wurde zudem festgestellt, dass auch auf den naheliegenden Parkflächen die Fenster von zwei weiteren Wagen eingeschlagen wurden. Einer der Fahrzeugbesitzer konnte nach Angaben der Polizei kurz zuvor die Alarmanlage seines Autos hören.

Eine weitere Person gab an, eine verdächtige Person mit einer Tasche beobachtet zu haben. Die Person wurde auf etwa 40 Jahre geschätzt. Sie ist dünn und trug eine Jeanshose. Der Zeuge will gesehen haben, dass der Verdächtige in Richtung Rue de Strasbourg geflüchtet ist. Die Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss

Zuletzt informiert die Polizei über zwei Unfälle, bei denen die Fahrer unter Alkoholeinfluss standen. In der Bastnicherstrooss in Donkols ist gegen 3.40 Uhr eine Fahrerin gegen einen Baum gefahren. Sie sei auf der N12 in Richtung Pommerloch zunächst auf die Gegenfahrbahn geraten und sei anschließend gegen ein Verkehrsschild, einen Pfosten und einen Baum gefahren.

Die Frau hat nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen erlitten. Der Rettungsdienst musste sie aus dem Wagen bergen.

Da ein Alkoholtest ergab, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand, musste sie ihren Führerschein abgeben.

Außerdem kollidierte gegen 5 Uhr auf dem hauptstädtischen Boulevard Pierre Dupong ein Auto mit einem Verkehrsschild. Der Fahrer wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Da auch sein Alkoholtest positiv verlief, wurde sein Führerschein eingezogen.