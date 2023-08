Unfall auf der A6: Beifahrer erliegt seinen Verletzungen

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Am Mittwochmorgen kam es auf der Autobahn A6 in Höhe von Capellen zu einem folgenschweren Unfall. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, ist einer der Verletzten am Mittwochnachmittag an seinen Verletzungen gestorben. Bei dem Unglücklichen handelt es sich um einen 35 Jahre alten Mann mit Wohnsitz in Frankreich.

Gegen 11 Uhr war der Zwischenfall in Höhe von Capellen zu dem Unfall passiert. Ein Kleinlaster fuhr auf einen vorausfahrenden Lkw auf und kippte anschließend zur Seite. Dabei hing der Laster zum Teil über die kalifornische Mauer auf die Gegenfahrbahn.

Bei dem Aufprall war der Beifahrer schwer verletzt und eingeklemmt worden. Er musste von den Rettungskräften mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreit werden. Dabei stabilisierte ein SAMU-Notarzt den Patienten, bevor dieser ins Krankenhaus transportiert werden konnte. Am Nachmittag erlag der Mann seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus

Der Unfall hatte während des ganzen Tages zu schweren Behinderungen im Verkehr gesorgt, hatte doch die A6 wegen der Bergungsarbeiten bis gegen 19 Uhr in Richtung Belgien gesperrt werden müssen. Auch in Richtung Luxemburg war es zu Staus gekommen, weil die Überholspur am Unfallort gesperrt werden musste.