Über den Mangel an handwerklichem Talent

Während die eine Hälfte Luxemburgs in Südfrankreich Rosé schlürft und die andere an der belgischen Küste „eng dreckeg Fritt mat Mayonnaise“ schnabuliert, sitzen noch ein paar Menschen zu Hause. So auch meine Wenigkeit. Die regnerischen Tage machten den Sommer in der Heimat jedoch bislang nur bedingt zu einem Erlebnis, weswegen ich mich vor nicht allzu langer Zeit, sehr zur Freude meiner werten Mutter, wieder intensiver einem Langzeitprojekt im elterlichen Keller widmete.

Ich sehe Licht am Ende des Tunnels.

Seit sage und schreibe sechs Monaten versuche ich mich nämlich mit mehr oder weniger handwerklicher Begabung am Bau eines schicken Nachttischs. Er soll mit Fliesen überzogen und zu einem echten Hingucker werden. Die Betonung liegt hier auf „soll“. Denn was im Internet als idiotensicheres Do-it-yourself-Projekt angepriesen wird, stellte sich bei mir als Ding der Unmöglichkeit heraus.

Bislang wurde gesägt, geschliffen und gebohrt, bis die Holzplatten in etwa die Form eines Kastens annahmen. Anschließend wurden Fliesen geklebt. Was dann passierte, ist mir selbst leider unerklärlich. Es ist ein Trauerspiel in nicht nur drei, sondern ungefähr 150 Akten. Denn die Fliesen fingen langsam, aber sicher an, sich von der Konstruktion zu lösen.

Aufgeben liegt jedoch nicht in meiner Natur, weswegen ich mich zuletzt, gewappnet mit einem mir unbekannten, hacken-ähnlichen Werkzeug und Chers „Strong Enough“ auf den Ohren an einem weiteren regnerischen Tag ans Werk machte. Voller Elan haute ich die Fliesen vom Holz. Das funktionierte so lange super, bis ich mir auf den Finger schlug. Da war die Laune dann wortwörtlich im Keller. Aber ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Die alten Fliesen sind ab und ich werde nun auf selbstklebende Fliesen zurückgreifen. Sicher ist sicher.