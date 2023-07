Tunnel Schüttburg öffnet früher als geplant

Share this with email

Es war ein Hin und Her, das bei den Zugpassagieren aus dem Norden des Landes viel Geduld forderte: Nach dem Einsturz des Tunnel Schüttburg am 27. August 2022 wurde dessen Wiedereröffnung immer wieder verschoben. Am 5. August und damit fast ein Jahr nach dem Unfall sollte die Strecke wieder für den Zugverkehr freigegeben werden. Doch nun sorgt die CFL für eine Überraschung und kündigt die Wiedereröffnung schon für Montag, den 24. Juli an.

„Der gute Verlauf der Endphase bei der Sanierung erlaubt es, das Datum der Wiederaufnahme des Verkehrs im Schüttburg-Tunnel und somit auf der gesamten Nordlinie vorzuverlegen“, heißt es in der Mitteilung.

Die Instandsetzungsarbeiten hatten sich im Zuge der Arbeiten als komplizierter herausgestellt als anfangs erwartet. Insgesamt waren an der Instandsetzung schließlich mehrere Abteilungen der CFL sowie acht externe Unternehmen und Planungsbüros mit 50 Personen vor Ort beteiligt.

Im Tunnel wurden an der Einsturzstelle zwei senkrechte Betonwände errichtet. Foto: Caroline Martin

Dabei waren 49 Bohrungen, 45 Betoninjektionen mit einem Gesamtvolumen von 414 Kubikmetern und 18 Verankerungen erforderlich, davon zehn Verankerungen mit einer Länge von fast 80 Metern, die von außen angebracht wurden, und acht Verankerungen von innen, um die injizierten Bereiche mit dem Ufergestein zu verankern.

Trotz des guten Vorankommens bei den Arbeiten und der früheren Wiedereröffnung kommt es am 20. August zu einer erneuten Sperrung auf der Nordstrecke. Diese wird voraussichtlich aber nur bis zum 10. September andauern.