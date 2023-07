Tuningfans sorgen für Unruhe auf Luxemburgs Straßen

Share this with email

„Seit einiger Zeit beobachten wir mit wachsender Besorgnis ein äußerst gefährliches Phänomen“, beschwert sich Serge Muller in einem Leserbrief. Es geht um Tuning-Fans und Drift-Enthusiasten, die sich auf öffentlichen Plätzen zusammenzufinden, um ihrer „lauten, stinkenden und gefährlichen Leidenschaft“ nachzugehen.

„In der Tat kam es in der Vergangenheit zu Situationen, in denen sich größere Gruppen von Personen auf Parkplätzen getroffen haben, etwa in Leudelingen, Contern und Kockelscheuer. Vereinzelt wurden auch Fans an anderen Orten gemeldet, etwa an einem Kreisverkehr in Lorentzweiler“, bestätigt die Polizei.

Sechs Verletzte bei einem illegalen Rennen

Bei solchen Treffen ist es auch schon zu Unfällen gekommen. „Ein Teil der Besucher eines Treffens in der Industriezone Grasbësch hatte sich entschlossen, ein Rennen zu fahren“, sagt Lou Linster, der Bürgermeister von Leudelingen. Dabei kam es gegen 2 Uhr in der Nacht zu einem Unfall, zwei Fahrzeuge mussten von den Rettungskräften aufgeschnitten werden. Sechs Personen wurden verletzt, darunter drei schwer, meldete der CGDIS am folgenden Tag.

Am Freitagabend versperren Gemeindearbeiter von Leudelingen die „Rennstrecke“ der Tunigfans und öffnen sie erst wieder am Montagmorgen. Foto: Foto: Jean-Philippe Schmit

Solche Treffen haben einen negativen Beigeschmack für Unbeteiligte, meint Serge Muller. Die Geräuschkulisse aus lauter Musik, Motorengebrüll, quietschenden und durchdrehenden Reifen stelle eine erhebliche Störung des öffentlichen Friedens und der Sicherheit dar.

Erkenntnisse aus der Affenforschung

Ulf Penner, Autor mehrerer Tuningfibeln, kann beide Seiten verstehen. Seine erste motorisierte Fahrt hatte er als Elfjähriger auf dem Mofa seines Opas. „Ich war ein Superheld“, erinnert er sich. Dieses Gefühl habe er versucht, den Rest seines Lebens wiederzuerlangen. Doch es sollte nie wieder so werden, wie auf Opas Mofa - auch wenn er seine fahrbaren Untersätze umbaute.

Der durchschnittliche Zwanzigjährige weiß zwar, dass er etwas Verbotenes tut, aber er kann die ganze Aufregung innerlich noch nicht wirklich nachvollziehen. Ulf Penner

Um die Beweggründe der Tuningfans zu erklären, bedient er sich der Verhaltensforschung. Die Schimpansenforscherin Jane Goodall habe eine aufschlussreiche Beobachtung gemacht. Ein halbwüchsiger Affe fand zwei leere Wasserkanister, er schlug sie gegeneinander und es schepperte gewaltig. „Besonders gefiel ihm die Reaktion der anderen Affen“, so Penner. Denn diese zeigten sich beeindruckt. Selbst das Alfamännchen habe sich nicht getraut, dem dreisten Treiben Einhalt zu gebieten.

Die Geduld der Anwohner ist am Ende

Der Mensch entstamme also einer „langen Selektionsketten von Krawallbrüdern“. „Der durchschnittliche Zwanzigjährige weiß zwar, dass er etwas Verbotenes tut, aber er kann die ganze Aufregung innerlich noch nicht wirklich nachvollziehen – zumindest so lange er nicht durch den Lärm anderer gestört wird“, lautet Ulf Penners Erklärung.

Er fordert mehr Verständnis für die Jugend. „Die meisten vernünftigen Motorradfahrer waren einmal junge unvernünftige Kerle. Sie haben es aber vergessen“, sagt er gegenüber dem „Luxemburger Wort“. Die Anwohner in den betroffenen Dörfern wollen jedoch nicht so lange warten, bis dass die Tuningfans von alleine zur Vernunft kommen.

Die Polizei wird gefordert

Sie fordern das Eingreifen der Polizei. „Es ist per se keine Straftat, sich mit anderen Autofahrern auf einem Parkplatz zu treffen“, erklärt der Pressesprecher der Polizei. Wenn die Beamten gerufen werden, können sie die Fahrzeugpapiere kontrollieren und den technischen Zustand der Fahrzeuge überprüfen. „Werden Verstöße festgestellt, bringt das die entsprechenden Konsequenzen mit sich“, so Sprecher Ben Eich. Um Teilnehmer von illegalen Rennen zu bestrafen, muss die Polizei ihnen Geschwindigkeitsüberschreitungen nachweisen können - keine einfache Aufgabe.

Es ist per se keine Straftat, sich mit anderen Autofahrern auf einem Parkplatz zu treffen. Polizei

Dann erinnert der Pressesprecher an einen Einsatz aus dem vergangenen Jahr, bei dem 300 Fahrzeuge in Kockelscheuer kontrolliert wurden. 43 Polizeibeamte waren damals im Einsatz. 83 gebührenpflichtige Verwarnungen wurden ausgestellt, fünf Autos wurden abgeschleppt und zwei immobilisiert.

Laute Auspuffanlagen und Dezibelmessgeräte

An diesen „coup de poing“ kann sich Lou Linster erinnern, die Tuningfans haben die Kockelscheuer in der Folge gemieden. Über den Winter habe sich die Situation wieder beruhigt, doch „sobald die Temperaturen steigen, treffen sie sich wieder“, so Linster.

Dabei ist es grundsätzlich nicht verboten, sein Auto oder Motorrad umzubauen. Bei der technischen Kontrolle wird die Konformität der Anbauteile überprüft und in die Papiere eingetragen. Ob die Auspuffanlage „zu laut“ ist, wird dabei per „subjektiver Bewertung“ festgestellt, so steht es im Annex des Reglements, das die Kontrolle regelt. Die Nutzung eines Dezibelmessgerätes ist nicht vorgeschrieben. Auf der Straße besteht diese Möglichkeit nicht einmal in der Theorie. „Die Polizei verfügt nicht über die nötige Ausrüstung, um den Lärmpegel vor Ort zu überprüfen“, so der Pressesprecher.

Temposchweller und Betonblöcke

Serge Müller reichen diese Maßnahmen nicht aus. Er sieht die Politik in der Verantwortung und fordert wirksame Lösungen, wie etwa „eine Spezialabteilung der Polizei, um wirksam gegen Raser vorzugehen“.

Die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden setzen darauf, die Parkplätze baulich so zu verändern, dass sie von den Tuningfans gemieden werden. In Kockelscheuer etwa wurden Verkehrsschwellen installiert. Wer mit einem tiefergelegten Auto über eine solche fährt, riskiert Schäden am Fahrzeug.

Auf dem Parkplatz Kockelscheuer sollen Bremsschwellen den Tuningfans die Lust am Rasen nehmen. Foto: Foto: Jean-Philippe Schmit

Diesen Weg wird auch die Gemeinde Leudelingen einschlagen. „Wir wollen kurzfristig Bodenschwellen auf den Straßen in der Industriezone installieren“, sagt Lou Linster. Am Freitag vergangener Woche habe der Gemeinderat das Projekt abgesegnet. „Wir haben 15 Temposchwellen bestellt, Ende August werden sie installiert.“

Gesetzliche Maßnahmen gefordert

Als Sofortmaßnahme hat Lou Linster bereits Betonblöcke in die Industriezone Grasbësch bringen lassen. Freitags werden sie in der Rue Fischer installiert und am darauffolgenden Montag wieder entfernt. „So wird der Rundkurs blockiert und Rennen werden unmöglich“, erklärt Linster.

Betonblöcke und Temposchwellen werden das Problem nicht aus der Welt schaffen, glaubt er. Es könne sein, dass sich die Tuningfans ganz einfach andere Orte aussuchen, um sich zu treffen.

Paul Hammelmann, der Präsident der Sécurité routière, beobachtet die Tuningszene schon seit längerem. „Es ist schwierig für die Polizei, dagegen vorzugehen“, bestätigt er und spricht eine mögliche Lösung an: „In Frankreich gibt es ein Gesetz, das die vorsätzliche Gefährdung einer anderen Person unter Strafe stellt.“ So könnten gefährliche Fahrmanöver bestraft werden - bevor es zu einem Unfall kommt. Denn „wenn das Auto sichergestellt wird, tut das den Besitzern richtig weh“.