Toyota lässt seinen Hybrid-Pionier Prius deutlich erstarkt vorfahren

Sein Alter sieht man ihm nicht an. Und doch ist der Toyota Prius inzwischen ein alter Hase unter den Hybridfahrzeugen. Als erstes elektrifiziertes Auto der Welt leitete er bereits vor mehr als 25 Jahren eine Revolution in der Branche ein und wurde nicht nur zum Wegbereiter alternativer Antriebsmöglichkeiten. Auch die Verkaufszahlen der Japaner ließ der erste in Serie produzierte Hybrid der Welt seitdem in die Höhe schnellen, indem er die E-Mobilität für jedermann zugänglich machte.

Auf seinen Lorbeeren lässt Toyota den Prius sich allerdings nicht ausruhen. Seit seiner Einführung im Jahr 1997 wurde er wohl für seine Effizienz, aber nicht unbedingt für seine Leistung gelobt. Das ändert sich nun grundlegend mit der fünften Generation des fünftürigen Fließhecks, die in diesem Sommer nur noch als Plug-in-Hybrid zu den Händlern rollt.

Mit mehr Leistung

Unter der Haube arbeitet jetzt ein neu entwickelter 2,0-Liter-Benzinmotor (112 kW/152 PS) mit einem ebenfalls neuen und leistungsfähigeren Transaxle-Frontmotor (120 kW/163 PS) zusammen. Die um 75 kW (100 PS) auf 164 kW (223 PS) gesteigerte Systemleistung trägt dazu bei, dass der neue Prius dank eines Drehmoments von 208 Nm in 6,8 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigt.

Die neu gestaltete Instrumententafel trägt mit ihrem klaren und übersichtlichen Layout zu Komfort und Sicherheit bei. Foto: Toyota

Der neue Prius Plug-in-Hybrid bietet darüber hinaus eine doppelte DNA mit bis zu 86 Kilometer elektrischer Reichweite aus seiner von 8,8 auf 13,6 kWh verbesserten Lithium-Ionen-Batterie. Sie verfügt nicht nur über eine höhere Energiedichte, die eine um 50 Prozent höhere Kapazität bei 30 Prozent weniger Zellen ermöglicht.

Neben der serienmäßigen Wärmepumpe macht sich hier auch das dreistufig einstellbare, regenerative Bremssystem bemerkbar. Der Prius gewinnt damit nicht nur Energie zurück, sondern lässt sich größtenteils ausschließlich mit dem Fahrpedal bedienen. Sobald der Fuß vom Pedal geht, verzögert das Fahrzeug je nach gewählter Stufe mehr oder weniger stark.

Die breitere Spur und die größeren Räder sorgen dafür, dass der Neuling satt auf der Straße steht.

Voll aufgeladen fährt sich der Prius wie ein reiner Stromer. Doch auch wenn der Fahrer mal nicht zum Nachladen des Akkus gekommen ist, bleibt immer noch so viel Strom im System, dass zumindest für die ersten Meter des Anfahrens nach Grünschaltung der Ampel der kraftvolle elektrische Vortrieb zum Einsatz kommt. Wenn das Fahrzeug geparkt ist, kann ein 3,3-kW-Bordladegerät die Batterie mit normalem 220-V-Netzstrom in vier Stunden von null auf voll aufladen.

Ikonische Keilform

Der Fahrspaß mit dem neuen Prius geht aber über die reine Antriebsleistung und Beschleunigung hinaus. Dank der zweiten Generation der TNGA-Plattform, die ein geringeres Gewicht und eine höhere Steifigkeit für ein stabileres Fahrverhalten mit sich bringt, will Toyota auch für eine bessere Balance und agilere Handling-Eigenschaften gesorgt haben.

Durch die Unterbringung der Batterie unter dem Rücksitz und die Verlagerung des Kraftstofftanks weiter nach vorne wurde ein niedrigerer Schwerpunkt erreicht, was zu einer verbesserten Fahrdynamik beiträgt.

Am Heck betont ein dreidimensionales, lineares Leuchtelement das progressive Design und lenkt die Aufmerksamkeit auf das markante Prius-Logo. Foto: Toyota

Die fünfte Generation hält wohl den unverwechselbaren Prius-Look mit der ikonischen Keilform bei. Das aerodynamische Design, für das der Pionier seit der zweiten Generation bekannt ist, wurde aber auf ein neues Niveau gehoben und um eine sportliche Note angereichert. Während die Fahrzeuglänge (4,60 Meter) um 46 Millimeter reduziert wurde, hat der Radstand um 50 Millimeter auf nun 2,75 Meter zugelegt. Außerdem ist der Prius 22 Millimeter breiter und 50 Millimeter niedriger als sein Vorgänger. Seine coupéartige Form kommt damit noch besser zur Geltung.

Die breitere Spur und die größeren Räder sorgen zudem dafür, dass der Neuling satt auf der Straße steht. Die Front prägt ein neues Hammerhai-Design, das die Scheinwerfer elegant in Szene setzt. Am Heck betont ein dreidimensionales, lineares Leuchtelement das progressive Design und lenkt die Aufmerksamkeit auf das markante Prius-Logo.

Engmaschiges Sicherheitsnetz

Der klar gestaltete Innenraum verbindet ein stilvolles Ambiente mit einem hohen Maß an Funktionalität. Der Fahrer sitzt hinter einem neu gestalteten Lenkrad mit handlichem Durchmesser (350 Millimeter), das zum Fahrspaß beiträgt. Ein sieben Zoll großer TFT-LCD-Bildschirm mit Vollgrafik befindet sich direkt im Blickfeld des Fahrers, was die Ablenkung minimiert.

Die veränderten Proportionen bleiben indes nicht ohne Auswirkungen auf die Platzverhältnisse. Im Fond verfügen die Passagiere wohl über mehr Bein- und Schulterfreiheit, büßen aber an Kopffreiheit ein. Das Kofferraumvolumen hat sich aber dank der Verlegung des Batteriepacks von 251 auf 284 Liter vergrößert.

Für Sicherheit sorgt die dritte Generation von Toyota Safety Sense, die noch mehr Assistenzsysteme kombiniert und so ein engmaschiges Sicherheitsnetz knüpft. Der erweiterte Spurwechselassistent verfügt nun über eine aktive Lenkunterstützung. Während der ebenfalls neue Kreuzungsassistent vor Gefahren beim Abbiegen warnt, erkennt der proaktive Fahrassistent Hindernisse nah und neben der eigenen Fahrspur: Bei einer möglichen Kollision erfolgen ein Brems- und Lenkeingriff.

Der Plug-in-Hybrid ist in Luxemburg nur in der Topausstattung „Premium Plus“ erhältlich. Foto: Toyota

Komplettiert wird die Sicherheitsausstattung von einem Rückfahrassistenten, der das Fahrzeug bei einer drohenden Kollision stoppt, einem Toter-Winkel-Warner und einem Ausstiegsassistenten: Er warnt den Fahrer beim Öffnen der Tür, wenn eine Kollision mit anderen Verkehrsteilnehmern droht.

Wählerisch darf man indes beim neuen Toyota Prius nicht sein. Der Plug-in-Hybrid ist hierzulande nur in der Topausstattung „Premium Plus“ zum Einheitspreis von 46.040 Euro erhältlich. Die Wahl hat der Kunde lediglich zwischen sieben Lackierungen. Zuschläge werden einzig und allein für Metallic- und Perlfarben erhoben.