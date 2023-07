Tausende Besucher bei Al Dikkrich

Share this with email

Nach zwei coronabedingten Absagen und einem eher zaghaften Neubeginn im Vorjahr startete das fünftägige Volksfest Al Dikkrich am Freitagabend gleich zum Auftakt wieder einmal richtig durch.

Abertausende Besucher aus dem ganzen Land hatten sich zu Beginn der Ferien und wenige Tage, bevor sich die allermeisten Luxemburger wieder in ihren wohlverdienten Urlaub verabschieden, im alten Stadtkern von Diekirch rund um die alte Laurentiuskirche eingefunden, um in gemütlicher Runde zusammen mit Freunden und Bekannten das eine oder andere Bierchen oder ein paar ,,Kippchen“ zu genießen.

Das Ganze bei schmissiger Tanzmusik vom Orchester Ever Dance mit Marco Rech und Yves Schmartz, nachdem zunächst die Ettelbrücker Musikgesellschaft eher klassische Klänge zum Besten gegeben hatte.

Auf dem Bottermaart spielte die Ettelbrücker Musikgesellschaft zum Eröffnungskonzert auf.

Die Hochzeitspaare wurden im Umzug mitsamt den lokalen Persönlichkeiten und Vereinsvertretern, den Musikgesellschaften aus Diekirch und Ettelbrück, Polizei, CGDIS, Bier- sowie Oldtimerwagen und Esel durch die Strassen von Diekirch bis zum Bottermaart geleitet.

Insgesamt acht Ehepaare, die sich vor 25 beziehungsweise 50 Jahren in Diekirch das Ja-Wort gegeben hatten, wurden im Rahmen der Eröffnungsfeier geehrt.

Traditionelle Schlüsselübergabe am Freitagabend

Den offiziellen Beginn der 53. Ausgabe von Al Dikkrich markierte zuvor auf dem Bottermaart die Übergabe des Stadtschlüssels vom vor erst drei Tagen vereidigten neuen Bürgermeister Charel Weiler an den Bürgermeister von Al Dikkrich, Benoît Grosch. Letzterer konnte sich dabei denn auch nicht verkneifen klarzustellen, dass er in den kommenden Tagen wohl zeigen müsse, wo es lang geht, schließlich habe er durch seine alljährliche fünftägige Herrschaft im Juli mehr Erfahrung. Charel Weiler meinte daraufhin lediglich, dass es sehr angenehm sei, das Amt des Gemeindeoberhaupts zu Al Dikkrich zu übernehmen. Nach drei Tagen könne er sich nämlich schon wieder fünf Tage entspannen.

Im Rahmen der Eröffnungsfeier wurden traditionell ebenfalls jene Eheleute geehrt, die sich vor 25 beziehungsweise 50 Jahren in Diekirch das Ja-Wort gegeben hatten. Diesmal waren es zum ersten Mal mehr Gold (sechs)- als Silberpaare (zwei), was Fränk Rosch, Vizepräsident der Amis du vieux Diekirch, die Al Dikkrich jedes Jahr organisieren, zur Anregung hinriss, in Zukunft vielleicht auch Mitbürger zu ehren, die geschieden wurden und neu verheiratet sind und insgesamt ebenfalls auf 25 oder 50 Jahre Ehe kommen. Der Applaus der zahlreichen Besucher war ihm dabei sicher.

Die symbolische Übergabe des Stadtschlüssels von Bürgermeister Charel Weiler (r) an den Bürgermeister von Al Dikkrich, Benoît Grosch, markierte den offiziellen Auftakt des Volksfests Foto: Nico Muller

Das Altstadtfest, das seit 1968 regelmäßig stattfindet und mit dem der damalige Geschäftsverband mehr Leben in das alte Viertel bringen wollte, bietet noch bis Dienstag jeden Tag volles Programm. Ein Must für Kartenspieler ist da zum Beispiel das beliebte Konter-a-Mitt-Turnier am Montagabend. Um 17 Uhr am Dienstagnachmittag erfolgt dann der Warm-up für die letzte lange Nacht des Altstadtfests in Form von Freibier, serviert von der Diekircher Brauerei.

Nacht der langen Messer am Dienstag

Zu diesem Staminet mit der Diekircher Bevölkerung sowie den dort ansässigen Verwaltungen und Betrieben liefern „Les Brasseurs“ die passende Unterhaltungsmusik, bevor um 20 Uhr die Schierener Musikgesellschaft auf dem Bottermaart ihr Können unter Beweis stellt.

Ab 21 Uhr wird es dann wieder laut hinter der alten Laurentiuskirche, wenn Sandy Botsch und DJ Funka & Schar-L Tanzmusik spielen. Mit dabei sein wird dann mit Sicherheit auch der Schöffenrat von Al Dikkrich, um sicherzustellen, dass bis zur Schlüsselrückgabe an die vor Kurzem neugewählten Verantwortungsträger der Gemeinde Diekirch am Mittwoch ja nichts mehr schiefgeht und der fünftägige Ausnahmezustand in Diekirch mit einem guten Gefühl aufgehoben werden kann …