Tankstopp für gefiederte Reisende in der Schlammwiss

Im Herbst, wenn viele Vögel in ihre Winterquartiere aufbrechen, verwandelt sich die Schlammwiss in eine Raststätte. Foto: claude piscitelli

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

88 Hektar groß ist das einzigartige Feuchtgebiet Schlammwiss, das sich von Obersyren bis Mensdorf erstreckt. Im Herzstück des 375 Hektar umfassenden Natura 2.000-Gebiet „Syrtal“ findet man das größte zusammenhängende Schilfgebiet Luxemburgs. 25 Hektar Schilfflächen, Feuchtwiesen und Seggenriede bilden ein einzigartiges Habitat für Fauna und Flora, insbesondere aber für unzählige Vogelarten. Am Samstag lud die Sektion „Ieweschte Syrdall“ von natur&ëmwelt zusammen mit der Fondation Hëllef fir d'Natur zu einer geführten Besichtigung des Gebiets ein.

Im Herbst, wenn viele Vögel in ihre Winterquartiere aufbrechen, verwandelt sich das Naturschutzgebiet in eine wahre Raststätte. Beim Zwischenstopp ruhen die Tiere aus und nehmen vor allem Nahrung auf. Davon gibt es reichlich, wie wir von vom Ornithologen Eric Kraus erfahren. Im Angebot sind Insekten, Schnecken, Würmer und die Samen des Schilfrohrs. Zudem stellen die dichten Schilfflächen einen wichtigen Schutz vor Fressfeinden dar. Das großzügige Buffet erlaube den gefiederten Freunden eine Gewichtszunahme um bis zu 50 Prozent in nur drei bis vier Tagen.

1 / 11 Ornithologe Jim Schmitz und „Vater“ der Schlammwiss. Foto: claude piscitelli

2 / 11 Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) Foto: claude piscitelli

3 / 11 Aluminiumringe verschiedener Grössen zur Beringung. Jeder Ring trägt eine einzigartige Nummer, die kein zweites Mal existiert. Foto: claude piscitelli

4 / 11 Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) Foto: claude piscitelli

5 / 11 Das Nest eines Teichrohrsänger. Foto: claude piscitelli

6 / 11 Der Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) ist eine der 11 Arten in der Gattung der Rotschwänze. Foto: claude piscitelli

7 / 11 Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) Foto: claude piscitelli

8 / 11 Der Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) ist eine der 11 Arten in der Gattung der Rotschwänze. Foto: claude piscitelli

9 / 11 Aluminiumringe verschiedener Grössen zur Beringung. Jeder Ring trägt eine einzigartige Nummer, die kein zweites Mal existiert. Foto: claude piscitelli

10 / 11 Ornithologe Eric Kraus Foto: claude piscitelli

11 / 11 Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) Foto: claude piscitelli























Bewusst werden bestimmte Bereiche des Gebietes abgemäht. Dies diene vor allem der Biodiversität. Schilf hat die Eigenschaft, andere Pflanzen einfach zu verdrängen und zu überwuchern. Durch das kontrollierte Abmähen schaffe man einen wichtigen Lebensraum für andere Pflanzen, sowie für Bodenbrüter, so Erich Kraus.

Die Schlammwiss ist nicht nur ein Habitat für Vögel. Seit 1969 befindet sich hier eine Beringungsstation, die von rund 60 Freiwilligen betrieben wird. Zwischen den Schilffeldern werden Netze gespannt, um die Vögel einzufangen. Für die Piepmätze stellt dies keine Gefahr dar, erklärt Ornithologe Jim Schmitz. Etwa ein Dutzend Freiwillige befreien die gefangenen Tiere binnen Minuten. Sie werden beringt, mitsamt ihrer Daten, wie Art, Geschlecht, Gewicht und Flügelspannweite erfasst. Gleichzeitig erfolgt ein Gesundheitscheck, auf Verletzungen oder Parasiten. Dies geht blitzschnell und die Vögel werden wieder in die Freiheit entlassen.

Beringung im Dienst der Wissenschaft

Alle bei der Beringung gesammelten Daten werden in wissenschaftliche ornithologische Datenbanken eingespeist. Die Schlammwiss ist hinsichtlich der Schwalben ein wichtiger Partner für Belgien. Diese sammeln sich im Naturreservat und bieten gegen 21 Uhr durch eine riesige Schwarmbildung ein Naturspektakel. Fast zeitgleich stürzen sich die Schwärme in das Schilfdickicht, um dort zu übernachten. Mehrere hundert Flugkünstler werden dann vor Ort beringt. In Belgien gäbe es wohl Schilf- und Feuchtgebiete, wo die Schwalben übernachten, erklärt der Ornithologe Eric Kraus. Allerdings seien diese zwecks Erheben von Beringungsdaten schwer zugängig. Hier werden also nicht nur für Luxemburg wichtige Daten gesammelt, sondern auch für Belgien. Die Daten erlauben den Ornithologen, eine präzise Kartografie mit wichtigen Informationen über die Migration sowie die Brut- und Überwinterungsgebiete der Zugvögel.

Anhand der durch die Beringunsstationen in allen Ländern gesammelten Daten erstellte Dave Lutgen diese Kartografie. Sie gibt Aufschluss über Migrationsrouten, Brutplätze und die Überwinterung der Rauchschwalben. Foto: Dave Lutgen

Die Wichtigkeit der Vogelberingung erklärt Jim Schmitz anhand zweier Beispielen. So habe man einen Teichrohrsänger während 9 Jahren 58-mal in der Schlammwiss “gefangen”. Anhand dieser Daten und jener anderer Beringungsstationen konnte man nachvollziehen, dass dieser etwa 12 Gramm schwere Vogel wohl über 130.000 km in den 9 Jahren zurückgelegt hat. Bei anderen Vögeln dieser Größe konnte man feststellen, dass diese in weniger als 24 Stunden von Norddeutschland bis nach Luxemburg geflogen sind und somit eine Strecke von rund 700 km zurücklegten.

Lesen Sie auch:

Moskito-Alarm in Luxemburg

Die seit Jahrzehnten gesammelten Daten lassen aber keinen Grund zur Freude aufkommen. Mehr als 50 Prozent der erfassten Arten sind bedroht, unterstreicht Jim Schmitz. Schuld daran ist der Nist- und Brutplätzmangel sowie der Rückgang der Lebensräume, bedingt durch den Menschen.