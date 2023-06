Super Plus und Diesel werden günstiger

Um Mitternacht fallen die Preise an den Zapfsäulen bei einem Teil der Kraftstoffarten.

(mar) - Es wird wieder etwas günstiger an den Zapfsäulen des Landes. Um Mitternacht fällt der Preis für den Liter Plus um 0,03 Euro und kostet dann noch 1,757 Euro. Beim Diesel sinkt ebenfalls der Preis. Hier kostet der Liter dann noch 1,426 Euro, was einem Preisabstieg von 0,041 Euro entspricht. Das Superbenzin bleibt im Preis gleich.

Auch beim Heizöl gibt es eine Preissenkung. Hier sinkt der Preis um 0,04 Euro auf 0,882 Euro für die 10ppm Variante.