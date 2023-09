Wahlplakate an Laternenmasten dürfen nun doch hängen bleiben

Der Schifflinger Schöffenrat nahm das Verbot zum Aufhängen von Wahlwerbung an Straßenlaternen am Freitag zurück.

Das Abhängen von Wahlplakaten, die an Straßenlaternen hingen, sorgte in dieser Woche für einen politischen Streit in Schifflingen. Die Gemeinde entfernte Anfang der Woche einige Plakate, darunter jene der Piratenpartei. Deren Chamber-Abgeordneter Marc Goergen sah darin eine gezielte Aktion gegen seine Partei und gegen die Demokratie. Bürgermeister Paul Weimerskirch (CSV) begründete das Entfernen der Plakate mit den Vorschriften des geltenden Polizeireglements.

Am Freitag entschied der Schifflinger Schöffenrat aus CSV und LSAP jedoch, das Verbot zurückzuziehen. Demnach ist es fortan erlaubt, sogenannte Hohlklammerplakate an Straßenlaternen anzubringen. Dies bestätigte Weimerskirch dem „Luxemburger Wort“. Alle politischen Parteien, die im Südbezirk antreten, seien per Mail über die Entscheidung informiert worden, in Kürze werde ein offizieller Brief folgen, so Weimerskirch.

Unklare rechtliche Angaben

Der Bürgermeister begründet die Entscheidung mit den unklaren Angaben dazu, ob ein solches Verbot rechtens sei oder nicht. Weder die Ministerien noch Juristen hätten dazu eine eindeutige Position vertreten können, erklärt der Bürgermeister, der sich für die Zukunft allgemein klarere Regeln für Wahlkämpfe wünscht.

„Ich übermittle diese Entscheidung nur schweren Herzes. Mit diesem Schritt wollen wir aber auch der ganzen Polemik, die entstanden ist, ein Ende bereiten“, so der Schifflinger Bürgermeister abschließend.