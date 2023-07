Zahlreiche tote Fische in der Dipbech entdeckt

Share this with email

Am Montagmorgen wurde eine große Anzahl toter Fische in der Dipbech in Esch entdeckt. Dies teilt das Wasserwirtschaftsamt am Montagnachmittag in einem Presseschreiben mit. Mitarbeiter der Behörde begaben sich vor Ort, um Proben des Wassers zu entnehmen.

Dabei stellte sich heraus, dass die zuletzt hohen Temperaturen und der niedrige Wasserstand sowie der daraus resultierende niedrige Sauerstoffgehalt im Wasser für das Sterben der Fische verantwortlich waren. Spuren einer möglichen Verschmutzung des Baches habe man keine gefunden, so das Wasserwirtschaftsamt. Die toten Fische wurden mittlerweile entsorgt.