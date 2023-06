Schweichs Parteiwechsel könnte CSV-DP-Koalition zu Fall bringen

Es ist das politische Beben dieser Woche: Die frühere Monnericher Bürgermeisterin Christine Schweich (LSAP) hatte nur zwei Wochen nach den Gemeindewahlen angekündigt, ihre Partei zu verlassen und zur DP wechseln zu wollen. Führte Schweich, die ebenfalls Schatzmeisterin ihrer Partei auf nationalem Niveau war, die LSAP noch als Spitzenkandidatin durch den Gemeindewahlkampf, erklärte sie am Montagabend, sie fühle sich in der Partei nicht mehr zu Hause. Sie kündigte jedoch an, ihr Mandat im Gemeinderat in Zukunft als Vertreterin der DP ausüben zu wollen.

Schweichs Entscheidung sorgt nun für mehrere Nachbeben. Am Dienstag meldete sich zunächst ihre alte Partei, die LSAP, zu Wort. In einem Presseschreiben kritisieren die Vertreter der Monnericher Parteisektion Schweich aufs Schärfste. Die ehemalige Bürgermeisterin, die bei den Wahlen 662 Stimmen gegenüber 2017 einbüßte, habe ihre politische Verantwortung nach der Wahlniederlage nicht übernommen, so der Vorwurf.

LSAP will Mandat zurück

Die LSAP vermutet indes die Nichtberücksichtigung Schweichs für die Nationalwahlen als wahren Grund für ihren Austritt aus der Partei. Zudem forderte die Lokalsektion Schweich auf, ihren Sitz der LSAP zurückzugeben.

Die DP erklärte sich in einem Presseschreiben zunächst damit einverstanden, Schweich als Teil der Monnericher Gemeinderatsfraktion aufzunehmen, die damit von zwei auf drei Mitglieder anwachsen würde.

CSV stellt der DP Ultimatum

Das sorgt wiederum für Unbehagen bei der CSV, die bereits einer Fortführung der Koalition mit der DP in den kommenden sechs Jahren zugestimmt hatte. Bürgermeister Jeannot Fürpass erklärte am Mittwoch bei Radio 100,7, die CSV sei nicht bereit, weiter mit der DP zusammenzuarbeiten, sollte diese Schweich in ihrer Fraktion aufnehmen. Stattdessen solle die frühere LSAP-Politikerin als unabhängiges Mitglied im Gemeinderat weitermachen, so Fürpass.

Man wolle nicht, dass die Unruhen, die in der LSAP herrschen, auf die Koalition zwischen CSV und DP übergreifen, erklärte der Bürgermeister, der den Parteiwechsel so kurz nach den Wahlen nicht nachvollziehen kann und als unehrlich gegenüber den Wählern bezeichnete. Würde die DP dennoch daran festhalten, Schweich in der Fraktion aufzunehmen, würde die CSV Gespräche mit der LSAP über eine gemeinsame Koalition aufnehmen, so Fürpass bei Radio 100,7.