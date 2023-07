Polizeischuss bei Verfolgungsfahrt auf der A4 nach Esch/Alzette

(jt) - Dramatische Verfolgungsfahrt am frühen Sonntagmorgen: Ein Autofahrer hat sich gegen 7.20 Uhr einer Polizeikontrolle in Luxemburg-Stadt entzogen und raste anschließend in Richtung Süden davon.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Wagen auf der Autobahn A4 in Höhe von Esch/Alzette stoppen. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen dem Auto des Fluchtfahrers und einem Polizeiwagen. Ein Polizist wurde verletzt, als der Fahrer bei einem weiteren Fluchtversuch dem Beamten über den Fuß fuhr. Die Weiterfahrt konnte aber letztlich verhindert und der Fahrer immobilisiert werden.

Bei dem Unfall wurden mehrere Personen leicht verletzt. Der CGDIS berichtete am Sonntagmorgen von fünf Verletzten nach dem Unfall im Bereich der Autobahnkreuzung der A4 mit der A13 in Richtung Petingen. Die Verletzten mussten zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht werden. Die Staatsanwaltschaft wurde über den Vorfall informiert.

Da es sich beim Fluchtwagen ersten Überprüfungen nach um ein gestohlenes Fahrzeug handelt, wurde der Wagen vorerst auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Bei dem Einsatz wurde ein Schuss aus einer Dienstwaffe abgefeuert, wodurch die Polizeiinspektion (IGP) seitens der Staatsanwaltschaft mit den Ermittlungen befasst wurde. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und vom Untersuchungsrichter vernommen. Für die Dauer der Untersuchungen musste die Autobahn A4 zwischen Lankelz und Monkeler in Fahrtrichtung Süden gesperrt werden, so die Polizei in einem Communiqué vom Sonntagmittag.