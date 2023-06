Monnerich: CSV und DP bilden Mehrheit ohne Schweich

In Monnerich wird auch in den kommenden sechs Jahren eine CSV-DP-Koalition regieren. © FOTO: Guy Jallay/LW-Archiv

Das politische Erdbeben nach dem angekündigten Parteiwechsel der LSAP-Politikerin und früheren Monnericher Bürgermeisterin Christine Schweich zur DP scheint ein vorläufiges Ende genommen zu haben.

Bürgermeister Jeannot Fürpass (CSV) erklärte gegenüber RTL, seine Partei wolle zusammen mit den zwei gewählten DP-Mitgliedern im Gemeinderat eine Koalition bilden, Christine Schweich würde damit trotz Mitgliedschaft in der DP als unabhängige Vertreterin dem Gemeinderat angehören. Sie wäre also nicht Teil der schwarz-blauen Mehrheit.

Politisches Chaos begann am Montag

Ausgelöst wurde das politische Chaos in der Südgemeinde am Montag. Christine Schweich, zwischen 2013 und 2017 Bürgermeisterin in Monnerich und Spitzenkandidatin der LSAP bei den diesjährigen Kommunalwahlen, kündigte den Austritt aus der Partei an. Stattdessen plante sie, zur DP zu wechseln. Demnach hätte Schweich nur zwei Wochen nach den Wahlen ihr LSAP-Mandat aufgegeben und fortan die DP im Gemeinderat vertreten.

Während die Liberalen zunächst angekündigt hatten, Schweich in ihrer Fraktion im Monnericher Gemeinderat aufzunehmen, kam schnell Gegenwind vom alten und neuen Koalitionspartner, der CSV. Am Mittwoch erklärte Fürpass, seine Partei könne kein Bündnis mit der DP eingehen, sollte diese Schweich in ihrer Fraktion aufnehmen. Die DP kam diesem Wunsch also mittlerweile nach.

Schweichs frühere Partei, die LSAP, meldete sich ebenfalls per Presseschreiben zu Wort. Die Sozialisten übten darin scharfe Kritik an Schweich und forderten diese auf, ihr Mandat zurückzugeben.