Märchenpark ermöglicht nun Reise durch Geschichte der Frauenrechte

Seit Mittwoch ist der Bettemburger Parc Merveilleux um ein Märchenhaus reicher, wobei der Begriff Märchen eher Fehl am Platz ist, unterscheidet sich die neueste Attraktion doch deutlich von den anderen Angeboten im Park. „Das Haus zeigt kein Märchen, sondern die bittere Realität der Frauen, wie sie früher war“, erklärt Romain Kraemer, Präsident der Fondation APEMH, die den Park betreibt.

Das Haus erzählt nämlich die Geschichte des Buches „D'Zaubertru“, das im vergangenen November erschienen ist. Das Buch handelt von Flinn und Flora, zwei Füchsen, die durch die Geschichte der Frauenrechte reisen und dabei an vier wichtigen Ereignissen der vergangenen 100 Jahre Halt machen. So reisen sie beispielsweise in das Jahr 1919 zurück, in dem Frauen in Luxemburg das Wahlrecht erhielten, sowie ins Jahr 1972, als es zu einer großen Frauendemonstration vor dem Parlament kam.

Attraktion entstand an symbolträchtigem Ort

Im Innern des Hauses befinden sich daher auch unterschiedliche Stationen, die im klassischen Stil anderer Märchenhäuser im Park gestaltet wurden. Fuchsfiguren, die per Knopfdruck zum Leben erwecken, erzählen dabei die jeweiligen Ausschnitte aus dem Buch beziehungsweise aus der Geschichte der Frauenrechte nach.

Das Haus wurde indes an der Stelle errichtet, an der sich früher das Labyrinth befand. Für den Direktionsbeauftragten des Märchenparks, Marc Neu, hat dies durchaus einen symbolischen Charakter. „Das Labyrinth verdeutlicht den schwierigen Weg, den die Frauen hatten, um dort hinzukommen, wo sie heute sind“, so Neu angesichts der Errungenschaften im Bereich der Frauenrechte und der Gleichstellung der Geschlechter.

Märchenhaus soll nicht politisch sein

Für Gleichstellungsministerin Taina Bofferding (LSAP) gibt es in diesem Bereich derweil noch einiges zu tun. „Wir haben in den vergangenen 100 Jahren zwar viele Fortschritte gemacht, trotzdem gibt es im Alltag noch immer Ungleichgewichte“, so Bofferding. Daher sei das Projekt im Bettemburger Märchenpark, das auf ein junges Publikum abzielt, besonders wichtig.

Dieser Sichtweise stimmt auch Nadine Schirtz zu. Für die Autorin des Buches war die Eröffnung am Mittwoch ein bedeutender Schritt. „Es ist genial, das Projekt in Realität zu sehen“, freut sie sich. „Es ist ein wichtiges Thema, das aber riskiert, bei Kindern und Jugendlichen zu kurz zu kommen, hier können sie nun trotzdem etwas darüber lernen“, so die Autorin, die aber zugleich klarstellt: „Wir wollen hier eine historische Botschaft übermitteln, das Haus soll keinen politischen Charakter haben.“