Liaison Micheville wird erst im September ganz eröffnet

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

„2013 soll die Liaison Micheville für den Verkehr freigegeben werden“ - dies erklärte der damalige Minister für öffentliche Bauten, Claude Wiseler (CSV), in einem Télécran-Interview im Jahr 2008. Doch auch zehn Jahre nach der anvisierten Eröffnung der Liasion Micheville ist das Verbindungsstück zwischen der Autobahn A4 und der französischen Grenzstadt Audun-le-Tiche noch immer nicht ganz fertig.

Zwar wurde die Strecke Ende Mai für den Verkehr freigegeben, noch fehlen aber die Auf- und Abfahrten zum Kreisverkehr Raemerich. Auch sind nur zwei der vier Fahrbahnen geöffnet. Dies soll sich jedoch in den kommenden Monaten ändern.

Autobahn wird am Wochenende gesperrt

Zunächst wird ab Montag die Verbindung zwischen dem Kreisverkehr Raemerich und der Liaison Micheville erschlossen. Wer also aus Esch oder Sassenheim kommt und die A4 nutzen möchte, braucht ab kommender Woche keine Umwege mehr in Kauf zu nehmen.

Wegen der Anbindung der Autobahn an den Kreisverkehr ist am Wochenende jedoch mit Verkehrsproblemen zu rechnen, denn die Liaison Micheville wird zwischen dem Verteiler Esch-Lankelz und dem Kreisverkehr Belval-Gare gesperrt. Die Schließung des Abschnitts gilt zwischen Freitagabend 23 Uhr und Montagmorgen 5 Uhr.

Diese Umleitungen gelten am Wochenende. Foto: Mobilitätsministerium

Die Umleitungen führen durch das Escher Stadtgebiet über den Verteiler in Ehleringen, den CR 110, die Avenue Grande-Duchesse Charlotte, den Boulevard Pierre Krier, die Rue du Premier Mai sowie den Boulevard Prince Henri und die Rue de Belval.

Zwei weitere Spuren kommen erst im September

Damit sind die Arbeiten an der Liaison Micheville, die 2006, also vor 17 Jahren, begonnen haben, aber immer noch nicht abgeschlossen, es fehlen noch die zwei verbleibenden Fahrbahnen zwischen Belval und Lankelz. Diese hätten eigentlich schon vor Beginn des Kollektivurlaubs im Juli fertig sein sollen. Daraus wird aber nichts.

Erst zwischen Anfang und Mitte September werden Fahrer alle vier Spuren nutzen können. Dies erklärt eine Sprecherin des Mobilitätsministeriums auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“ und nennt die Gründe für die Verzögerung: „Es gab Verspätungen bei den Lieferungen“, so die Sprecherin. Darüber hinaus stehen noch einige Arbeiten an, unter anderem an den Leitplanken. Auch die Software der Anzeigetafeln entlang der Strecke muss noch getestet und angepasst werden. In zwei Monaten sollen dann aber alle Arbeiten abgeschlossen werden, dies mit zehn Jahren Verspätung.