Kostenlose Fahrradtaxis verbinden ab Samstag Esch und Belval

Drei Rikschas pendeln in den kommenden Monaten zwischen dem Brillplatz und der Rockhal. Am Samstag beginnt die Testphase.

In nur gut zehn Minuten vom Brillplatz in der Escher Innenstadt zur Rockhal in Belval - ab Samstag wird dies möglich. Zwischen beiden Standorten werden dann nämlich Fahrradtaxis pendeln. Der sogenannte Vëlodukt-Ride soll für eine bessere Anbindung sorgen und gleichzeitig ein Besuchermagnet werden.

Der Dienst, der von der Stadt Esch in Zusammenarbeit mit dem CIGL ins Leben gerufen wurde, wird zunächst in einer Testphase angeboten, wie Christian Bettendorff und Luc Ewen von der Gemeindeabteilung für Wirtschaft und Tourismus erklären. Zwischen dem 1. Juli und dem 31. August werden drei gemietete Fahrradrikschas jeweils donnerstags, freitags und samstags zwischen den beiden Haltestellen pendeln. Die erste Fahrt findet jeweils um 12.15 Uhr ab dem Brillplatz statt, die letzte tägliche Rückfahrt startet um 17.30 Uhr in Belval.

Reservierungen sind nicht möglich

Die Fahrt mit den Rikschas ist kostenlos, Reservierungen sind aber keine möglich. Es gilt das Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, wie es Ewen erklärt. Demnach gibt es auch keinen klar festgelegten Takt, in welchem die Fahrten angeboten werden. „Dies wird der Nachfrage angepasst“, so Ewen.

1 / 5 Die Fahrt verläuft über das Vëlodukt. © FOTO: Marc Wilwert

2 / 5 Die Stadt Esch hat drei Fahrradtaxis ausgeliehen. © FOTO: Marc Wilwert

3 / 5 In Belval halten die Rischkas vor der Rockhal. © FOTO: Marc Wilwert

4 / 5 David Marinangeli, Christian Bettendorff und Luc Ewen (v.l.n.r.) der Stadt Esch präsentieren die Fahrradtaxis. © FOTO: Marc Wilwert

5 / 5 Startpunkt der Fahrt ist auf dem Escher Brillplatz. © FOTO: Marc Wilwert











Die bunten Rikschas des deutschen Herstellers Bayk, die dank der Unterstützung durch einen Elektromotor mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 25 km/h unterwegs sind, bieten jeweils zwei Fahrgästen Platz. Die Fahrzeuge sind barrierefrei gestaltet, sodass auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität das Angebot nutzen können.

Die Strecke, die die Räder zurücklegen, startet vor dem Resistenzmuseum am Brillplatz. Von dort geht es in Richtung des Vëlodukts. Über die längste Fahrradbrücke Europas, die zu Beginn des Jahres eröffnet wurde, gelangen die Rikschas dann schließlich bis zum Vorplatz der Rockhal in Belval. An beiden Standorten werden Hinweisschilder aufgestellt, die den genauen Startpunkt markieren.

Gefahren werden die drei Räder von Studenten sowie von Mitarbeitern des CIGL, die sich auch um die Wartung der Rikschas kümmern.

Zukunft des Vëlodukt-Rides ist noch ungewiss

Entstanden ist die Idee für die Fahrradtaxis in der kommunalen Abteilung für Wirtschaft und Tourismus. Ziel ist es vor allem, das Escher Zentrum und das etwas außerhalb der Stadtgrenzen gelegene Belval-Viertel besser anzubinden. Der Bedarf dafür sei groß, so Bettendorf, der bemängelt, dass sich viele Menschen entweder in Esch oder in Belval aufhalten, es aber nur wenig Austausch zwischen den beiden Standorten gebe. „Das Vëlodukt war bereits ein wichtiger Schritt zur besseren Anbindung, mit den Fahrradtaxis gehen wir noch einen Schritt weiter“, erklärt er.

Ob das Angebot am 31. August endet oder darüber hinaus Bestand haben wird, hängt von der Nachfrage während der Testphase ab. Die Verantwortlichen zeigen sich jedoch optimistisch. „Wenn die Menschen die Rikschas sehen, erweckt dies bereits großes Interesse“, berichtet Bettendorff von seinen ersten Eindrücken. Sollte der Vëlodukt-Ride tatsächlich Erfolg haben, können sich die Verantwortlichen durchaus vorstellen, den Dienst in Zukunft weiterhin anzubieten. Dann könnte das Streckennetz weiter ausgebaut werden und die Stadt Esch ihre eigenen Rikschas erwerben.