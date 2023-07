In Belval entsteht eines der größten Sportzentren des Landes

So wird der Komplex aussehen. Auffällig sind vor allem die begrünten und begehbaren Dächer. Foto: Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten

Seit über einem Jahrzehnt war es im Gespräch, demnächst wird es endlich Realität: das geplante Sportzentrum in Belval. In der vergangenen Woche wurde der entsprechende Gesetzesentwurf im Parlament eingebracht.

Demnach soll in den kommenden Jahren neben dem Lycée Bel-Val ein gänzlich neuer Komplex aus dem Boden schießen. Genutzt werden soll das Sportzentrum, das voraussichtlich vom Fonds Belval betrieben wird, von Schülern der Gymnasien und Grundschulen aus der Region sowie von Studenten der Universität Luxemburg. Auch lokale Vereine könnten die Einrichtungen nutzen.

Mehrere Sporthallen und Schwimmbereich geplant

Deren Ausstattung lässt kaum zu wünschen übrig. So wird das Zentrum über einen Schwimmbereich mit drei Becken sowie einem Springbecken verfügen. Darüber hinaus wird es ein pädagogisches Zentrum samt eigener Sporthalle geben.

Der Komplex wird neben dem Lycée Bel-Val errichtet. Foto: Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten

Kernstück der Anlage ist aber das Multisport-Zentrum. Dies umfasst eine große Sporthalle, die in sechs Einheiten unterteilt werden kann, einen Fitnessraum sowie ein Raum für Kampfsportarten. Zudem gehören ein Squash-Raum sowie eine Kletterwand zur Einrichtung.

Großer Außenbereich und begehbares Dach

Der Außenbereich des Zentrums beherbergt einen synthetischen Sportplatz von einer Größe von 100 auf 50 Meter sowie zwei kleinere Sportfelder. Darüber hinaus wird es drei Beachvolleyball-Felder und einen Fitness-sowie Jogging-Parcours geben.

Unterhalb des Zentrums wird eine Tiefgarage entstehen. Bushaltestellen sowie der Bahnhof Belval-Université befinden in direkter Nähe und sind somit in nur wenigen Minuten erreichbar. Das Sportzentrum wird darüber hinaus an das Fahrradnetz angebunden.

Beim Bau des neuen Sportzentrums wird vor allem auf nachhaltige Materialien gesetzt. Das Dach wird mit Solarzellen ausgestattet und begrünt. Ein Fußgängerweg wird das Dach zudem begehbar machen.

Zentrum hätte bereits vor zehn Jahren öffnen sollen

Bei der Diskussion in der Chamber in der vergangenen Woche fielen die Meinungen der Politiker indes gemischt aus. Zwar wurde das Projekt einstimmig angenommen, dennoch gab es auch kritische Töne.

Der Escher Bürgermeister Georges Mischo (CSV) bezeichnete das Zeitmanagement bei der Planung des Projekts als „Trauerspiel“, da ursprünglich vorgesehen war, dass das Zentrum schon 2013 seine Türen hätte öffnen sollen. Auch Myriam Cecchetti (Déi Lénk) äußerte sich ähnlich. Mischo bemängelte zudem, dass Sportvereine aus der Region nicht in die Gestaltung des Zentrums eingebunden wurden.

Der zuständige Minister François Bausch (Déi Gréng) erklärte indes, dass die Verzögerungen bei der Planung dadurch zu erklären seien, dass lange unklar war, welche Sporteinrichtungen es in Belval überhaupt brauche.

Arbeiten sollen 2024 anlaufen

Die Vorarbeiten in Belval werden nun voraussichtlich Anfang 2024 beginnen, wie eine Sprecherin des Ministeriums für Mobilität und öffentliche Arbeiten dem „Luxemburger Wort“ erklärt. Mit dem eigentlichen Bau des Komplexes soll im September 2024 begonnen werden. Läuft alles nach Plan, könnte das Sportzentrum Anfang 2028 eröffnet werden.