Escher Dreierkoalition ist in trockenen Tüchern

In keiner anderen Gemeinde sorgten die Kommunalwahlen für soviel Wirbel wie in Esch. Erst lieferten sich die CSV und die LSAP ein stundenlanges Kopf-an-Kopf-Rennen, aus dem die Sozialisten mit nur 36 Stimmen Vorsprung als denkbar knapper Sieger hervorgingen, noch am selben Abend kündigten dann aber CSV, DP und Déi Gréng an, ihre Koalition fortsetzen zu wollen.

Gut zwei Wochen nach dem spannungsgeladenen Wahlabend ist das Dreierbündnis in trockenen Tüchern. Am Montagabend haben die Parteien das Koalitionsabkommen unterschrieben, am Dienstag wurde es der Presse vorgestellt. Georges Mischo (CSV), der Bürgermeister der Südgemeinde bleiben wird, betonte, dass es sich bei dem knapp 30-seitigen Dokument um das „kompletteste Koalitionsabkommen“ handele, das es in Esch je gegeben habe.

Vier neue Ressorts wurden geschaffen

Das Abkommen, das den Titel „Nachhaltig leben, solidarisch handeln: Für eine lebenswerte Stadt“ trägt, umfasst insgesamt sechs Kapitel. Im Fokus stehen unter anderem die Umsetzung des Lokalen Sicherheitsplans und des Lokalen Mobilitätsplans sowie die Neugestaltung der Alzettestraße. Auch wird der Bauer neuer Schulen sowie eines Handwerkerhofes in Aussicht gestellt.

Es wurden vier neue Ressorts geschaffen. Durch das Ressort der Resilienz soll die Stadt beispielsweise besser auf klimatische Extremereignisse vorbereitet werden. Neu sind zudem die Ressorts Gesundheit, Tierschutz und Industriekultur.

Kleinere Veränderungen im Schöffenrat

Im Schöffenrat gibt es indes nur geringe personelle Veränderungen, die CSV wird weiterhin drei Schöffen stellen, DP und Déi Gréng jeweils einen. Bei der Aufteilung der insgesamt 36 Ressorts gibt es kleinere Anpassungen. Mischo wird unter anderem die Verantwortung für die Finanzen sowie den Sport tragen. Erster Schöffe wird Pim Knaff (DP), der auch in den kommenden sechs Jahren das Kultur- und das Wirtschaftsressort leiten wird. André Zwally (CSV) wird die Verantwortung für das Senioren- sowie das Personal-Ressort tragen. Christian Weis (CSV) übernimmt neben dem Jugend- in Zukunft auch das Wohnungsbauressort, das vorher von Déi Gréng geleitet wurde.

Spannender wird es bei Déi Gréng, die ihren Schöffenposten splitten werden. Zunächst soll Meris Sehovic Schöffe werden, im Laufe der Legislatur wird dann Mandy Ragni übernehmen. Déi Gréng bekommen unter anderem das Bildungs- sowie das Mobilitätsressort, die sie jeweils von der CSV übernehmen.