Dauerbaustelle auf der A13 endet am Montag

Bereits am vergangenen Wochenende wurde die Autobahn A13 zum Teil für den Verkehr gesperrt, an diesem Wochenende geht es weiter. So wird der Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Bettemburg und dem Autobahnkreuz zwischen Esch und Foetz zum größten Teil gesperrt. Dies teilt die Straßenbauverwaltung mit.

Die Schließung beginnt am Freitagabend um 22 Uhr und dauert bis Montagmorgen um 5 Uhr. Wegen Vorbereitungsarbeiten, die bereits einige Stunden im Vorfeld der eigentlichen Baustelle beginnen, ist aber schon im abendlichen Berufsverkehr am Freitag mit Störungen zu rechnen.

Diese Umleitungen gelten am Wochenende. Foto: Mobilitätsministerium

Die entsprechenden Umleitungen sind gezeichnet und führen unter anderem über die beiden Autobahnen A4 und A6 sowie durch die Ortschaften Bettemburg, Fenningen, Hüncheringen, Noertzingen, Bergem und Steinbrücken.

Grund der Sperrung am Wochenende ist der Abschluss der Arbeiten an der Bowstring-Brücke, die seit Ende Februar 2021 Autofahrern starke Nerven abforderten. Die Überreste der Baustelle werden am Wochenende abgebaut, ab Montag wird der Abschnitt wieder normal befahrbar sein, also wieder zwei Fahrspuren in beide Richtungen zur Verfügung stehen.