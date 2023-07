Belval: Rechtschreibfehler auf Straßenschild sorgt für Furore

Ein Straßenschild in Esch-Belval hat die Aufmerksamkeit einiger Internetnutzer auf sich gezogen. Die Straßenbaubehörde will den Fehler an diesem Wochenende korrigieren.

„Audin-le-Tiche“ statt „Audun-le-Tiche“. Dieser Fehler steht auf einem luxemburgischen Straßenschild, das in Esch-Belval auf der B40/A4 in Richtung Frankreich kurz vor dem Micheville-Tunnel aufgestellt wurde. Der Rechtschreibfehler blieb bei einigen Internetnutzern nicht unbemerkt, die sich nun in den sozialen Medien über die Panne lustig machen.

Die Straßenbaubehörde bestätigte gegenüber „Virgule“ den Beschilderungsfehler. „Das Schild wurde vor zwei Monaten aufgestellt, aber erst jetzt fällt uns der Fehler auf. Ein solcher Fehler ist sehr selten, er kommt alle 80 Jahre vor“, rutscht es dem Kommunikationsbeauftragten Ralph Di Marco heraus.

Autobahn am Wochenende gesperrt

Er teilte mit, dass der Fehler an diesem Wochenende korrigiert werde. Muss das Schild ausgetauscht werden? „Nein, wir werden nur den Buchstaben u anstelle des Buchstaben i in „Audun“ ändern, es wird keine zusätzlichen Kosten verursachen“, so der Verantwortliche.

Als Erinnerung: Die nächste Bauphase der Liaison Micheville führt zu einer Sperrung der Autobahn am Wochenende. So wird der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Lankelz und dem Autobahnkreuz Belval-Gare von Freitag, den 28. Juli gegen 23 Uhr bis Montag, den 31. Juli gegen 5 Uhr, gesperrt.

Dieser Artikel erschien zuerst bei Virgule.lu (von Glenn Schwaller aus dem Französischen übersetzt)