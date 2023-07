A13 wird am Freitagabend teilweise gesperrt

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Die Dauerbaustelle rund um die rote Bow-String-Brücke an der Autobahn A13 nähert sich ihrem Abschluss. Am Wochenende muss dafür aber ein Teil der A13 für den Verkehr gesperrt werden. Dies teilt die Straßenbauverwaltung mit.

Demnach wird der Abschnitt der A13 in Fahrtrichtung Schengen zwischen der Auffahrt in Schifflingen und der Ausfahrt in Kayl zwischen Freitagabend, 21.30 Uhr, und Samstagmorgen, 5 Uhr, gesperrt. Da bereits einige Stunden vor dem Beginn der eigentlichen Arbeiten die Vorbereitungen anlaufen, ist bereits am frühen Abend, also schon im Berufsverkehr, mit Störungen zu rechnen.

Diese Umleitung gilt in der Nacht von Freitag auf Samstag Foto: Mobilitätsministerium

Die Umleitung führt Autofahrer durch Schifflingen und Noertzingen bis zur Autobahnauffahrt in Kayl.