Sturzgeburt auf der Schueberfouer

Eine Besucherin der Schueberfouer bekam am Samstag ein Kind. Foto: Claude Windeshausen

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr hat eine Frau auf der Schueberfouer ein Kind zur Welt gebracht. Mutter und Kind sind wohlauf, wie der CGDIS mitteilt. Es handelt sich um eine Sturzgeburt, bei der alles ganz schnell geht. Die Fouerbesucherin ist binnen Sekunden Mutter geworden. Die Einsatzkräfte betreuten die Mutter und Kind medizinisch und fuhren beide zur Entbindungsstation.

Lesen Sie auch:

Notruf Schueberfouer: Mit dem CGDIS im Einsatz

Seines Wissens sei es in jüngerer Vergangenheit nicht zu einer unerwarteten Geburt auf der Fouer gekommen, sagt CGDIS-Sprecher Cédric Gantzer. Geburten auf dem Volksfest kämen zwar regelmäßig vor. Dass es so schnell geht, dass sogar der CGDIS überrumpelt ist, sei aber „ziemlich außergewöhnlich“. Sturzgeburten verlaufen in der Regel ohne Komplikationen. Für das Team vor Ort sei dies „ein schöner Einsatz“ gewesen.