Stürmischer Wind am Sonntag erwartet: Meteolux gibt Wetterwarnung heraus

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

(jt) - In Luxemburg gilt am Sonntag eine Wetterwarnung der Warnstufe Gelb. Bis 21 Uhr werden starke Winde erwartet, wie der staatliche Wetterdienst Meteolux am Sonntagmorgen in seinem Bulletin schreibt. Laut Meteolux sind Windböen von bis zu 70 km/h möglich. Immer wieder kann es auch zu Regenschauern kommen.

Die Temperaturen schwanken am Sonntag zwischen wenig sommerlichen 13 und 15 Grad. Erst ab Donnerstag wird das Thermometer wieder deutlich mildere Werte anzeigen: Laut Meteolux werden an diesem Tag möglicherweise 24 Grad und am Freitag 26 Grad erreicht. Bis zum nächsten Wochenende steigen die Temperaturen sukzessive, wobei ab Montag der Regen immer mehr durch Sonnenschein verdrängt wird.

Zum Wetter auf wort.lu

Lesen Sie auch:

Schneepflüge müssen mitten im Sommer ausrücken