Stromausfälle im Osten des Landes

In Reisdorf und in Befort ist stellenweise zurzeit der Strom weg. Bereits am Nachmittag ist es hier aufgrund der Wetterlage zu Strompannen gekommen.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Laut dem luxemburgischen Stromnetzbetreiber Creos ist es im Osten des Landes wegen des Unwetters am Nachmittag stellenweise zu Stromausfällen gekommen – so etwa in Reisdorf, Bettendorf und Befort. In Reisdorf und in Befort gibt es aktuell noch Strompannen.

Weitere Informationen unter:

www.creos-net.lu