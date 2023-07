Streit um neues Gemeindelogo

Share this with email

Am Freitag hat die Gemeinde Sandweiler ihr neues Logo vorgestellt und zum Teil auch schon ausgetauscht. Es sei moderner, strukturierter und reduziere die visuelle Identität der Gemeinde nicht auf ein einzenes Element, so der Schöffenrat auf dem Internetportal der Gemeinde. Bislang hatte das Logo eine stylisierte Darstellung des Gemeindehauses beinhaltet.

Das alte Logo der Gemeinde. Foto: Gerry Huberty

Dem ist mit dem neuen Logo nicht mehr so, die Zeichnung wurde weggelassen und die neue visuelle Identität ist zudem weniger farbig. Seit 2022 habe man das Logo in Zusammenarbeit mit der Agentur h2a ausgearbeitet, so die Gemeinde in der offiziellen Mitteilung. Zudem wurden die Bürger per Rundschreiben über den Wechsel informiert. In den kommenden Tagen soll der Austausch auf Dienstfahrzeugen, Kleidung und Briefpapier vollzogen werden.

DP und LSAP protestieren vehement

Von einer "Nacht- und Nebelaktion" sprechen DP und LSAP in einer Mitteilung dazu. Der austretende Schöffenrat (in weinigen Tagen wird der neue DP-LSAP-Schöffenrat vereidigt), habe den Gemeinderat zu keinem Zeitpunkt über dieses Vorhaben informiert, auch die dadurch anfallenden Kosten seien nicht thematisiert worden. "Trist, unästhetisch, nichtssagend" sind nur einige Adjektive, die die neue Mehrheit im Sandweiler Gemeindehaus für das neue Logo findet.

DP und LSAP finden das neue Logo "trist und nichtssagend".

Der alte Schöffenrat hätte sich nach dem Bekanntwerden der Resultate aus den Gemeindewahlen um die "laufenden Geschäfte" kümmern sollen, so die Mitteilung weiter. Man erinnert zudem an das Referendum aus dem Jahr 2021, als 74 Prozent der Bürger sich gegen den Abriss des Gemeindehauses aussprachen und den Vorschlag des Schöffenrates einen kompletten Neubau ablehnten. Nun habe die austretende Gemeindeführung den Abriss des Gemeindehauses zumindest grafisch dennoch vollzogen, so die beiden Parteien abschließend. Am Samstagmorgen protestierten die beiden Parteien vor der "Märei".