Sternschnuppen am Wochenende zu sehen

Wer in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Himmel sieht, wird hoffentlich die eine oder andere Sternschnuppen-Schauer bewundern können.

Sternschnuppen lassen sich besonders gut an einem wolkenfreien Himmel beobachten. Das Maximum von bis zu 100 pro Stunde wird am Sonntag erwartet. Foto: Axel Heimken/dpa

(kna/sb) - Unter Sternschnuppen-Schauer werden langgezogene Wolken aus Steinen und Staub im All verstanden. Sie entstehen, wenn sich Kometen langsam auflösen. Diese Reste rasen dann weiter um die Sonne, in Form einer Staub- oder Trümmerwolke. Auf ihrem Weg um die Sonne herum muss die Erde sogar mehrere solcher Wolken durchqueren.

Der bekannteste Sternschnuppenstrom sind die Perseiden. Die Himmelsfunken scheinen aus dem Sternbild Perseus zu kommen, daher die Bezeichnung Perseiden. Im Volksmund werden sie auch als „Tränen des Laurentius“ bezeichnet, weil sie um den Namenstag dieses populären Heiligen am 10. August zu sehen sind.

Bei den Perseiden handelt es sich um abgeplatzte Teile des Kometen 109P/Swift-Tuttle, die noch auf der Kometenbahn unterwegs sind. Wenn die Erde also diese Umlaufbahn kreuzt, dann fällt eine große Menge winzig kleiner Trümmer des Kometen in die Erdatmosphäre und verglüht. Das passiert in 80 bis 300 Kilometern Höhe. Dieses Phänomen nehmen wir dann als Sternschnuppen wahr.

2023 gibt es nach Ansicht von Astronomen allerdings eine eher unterdurchschnittliche Zahl - das Maximum von bis zu 100 pro Stunde wird am Sonntag erwartet. Positiv könnte sich auswirken, dass am 16. August Neumond und der Himmel deshalb dunkel ist. Um 1992, als der Mutterkomet 109P/Swift-Tuttle zum letzten Mal in Erdnähe war, wurden deutlich höhere Zahlen beobachtet.