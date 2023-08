Wie die Öko-Tasche zur Umweltsünde wird

Share this with email

10.294,2 Tonnen Plastik wurden laut Valorlux zwischen 2004 und 2022 durch die Einführung der Öko-Tasche eingespart. 1,5 Milliarden Einweg-Plastiktüten mussten nicht produziert werden und 22,9 Millionen Liter Erdöl blieben im Boden. Mission erfüllt, könnte man meinen. Doch es bleibt noch viel Luft nach oben.

Am Design lasse sich nicht mehr viel verbessern, erklärt Valorlux-Direktor Claude Turping. Eine Öko-Tasche bestehe zu 98 Prozent aus gewobenem Propylen (PP), inklusive der Henkel. Davon sind 85 Prozent recyceltes Material. 2016 waren es noch lediglich 70 Prozent.

Mindestens zehnmal benutzen

Allerdings lässt das Verhalten mancher Verbraucher noch zu wünschen übrig. Zwar kann Claude Turping nicht sagen, wie oft die Tragetaschen letztlich im Durchschnitt vom Kunden genutzt werden. Klar ist jedoch, dass viele zu schnell im Müll landen.

Dabei ist es die wiederholte Nutzung, welche die Tüten aus ökologischer Sicht überhaupt erst sinnvoll macht. Je öfter ein Einkaufsbehältnis genutzt wird, desto geringer sind die Auswirkungen auf Umwelt und Abfallaufkommen. Claude Turping rechnet vor, wie oft eine Öko-Tasche mindestens zum Einsatz kommen muss: „Eine Öko-Tasche wiegt 100 Gramm, eine Einwegtüte zehn. Ab der zehnten Benutzung befindet man sich also, was die Materialbilanz betrifft, im grünen Bereich.“

Totgesagte leben länger

Aber auch Einwegtaschen spielen noch eine bedeutende Rolle. Bei rund 75 Prozent der Einkäufe kommen Mehrwegtaschen zum Einsatz. Beim verbleibenden Viertel sind Einweglösungen das Mittel der Wahl. Das kann auch sinnvoll sein, beispielsweise, wenn Kunden an der Kasse merken, dass sie ihren Einkaufsbeutel zu Hause oder im Auto vergessen haben.

Valorlux-Direktor Claude Turping bedauert, dass viele Öko-Taschen in Recyclingzentren landen, obwohl sie dort eigentlich noch nicht hingehören. Foto: Alain Piron/LW-Archiv

In diesem Fall ist es laut dem Direktor von Valorlux tatsächlich ratsam, zur Plastiktüte zu greifen: „Wer bereits 20 Öko-Taschen zu Hause herumliegen hat, sollte eine Einwegtüte kaufen und nicht noch die 21. Öko-Tasche dazulegen.“ Allein die Tatsache, dass eine Tüte wiederverwendbar ist, mache sie noch nicht zu einer Mehrwegtüte.

Der Preis macht den Unterschied

Der Preis der Valorlux-Taschen soll künftig leicht erhöht werden. Momentan liegt der empfohlene Verkaufspreis für eine große Tasche bei 90 Cent, der einer kleinen bei 70. Eine zu drastische Preiserhöhung könnte allerdings einen Umschwung auf Einwegprodukte bedingen, befürchtet Turping.

Sinnvoller zur Förderung der Öko-Tasche ist deswegen eventuell eine Erhöhung der Preise der Einwegplastiktüten. Damit hat man bei Valorlux bereits positive Erfahrungen gesammelt. Während der ersten zwei Jahre habe die Öko-Tasche nicht den erhofften Erfolg gebracht, so Claude Turping. Die Einführung eines Preises von drei Cent pro Tüte habe einen „unwahrscheinlichen Impakt“ gehabt. „So lange die Einweglösung gratis ist, haben es Mehrwegprodukte schwer“ weiß der Valorlux-Direktor.

Wer bereits 20 Öko-Taschen zu Hause herumliegen hat, sollte eine Einwegtüte kaufen. Claude Turping Direktor von Valorlux

Gibt ein Kunde eine beschädigte Tüte wie vorgesehen in einem der mehr als 60 teilnehmenden Geschäfte zurück, bekommt er umsonst ein neues Produkt. Die Taschen werden anschließend recycelt. Sie werden an eine belgische Firma geliefert, nahe der Grenze zu Luxemburg. Dort werden sie zu Granulat zerkleinert. Was dann damit passiert, wisse Valorlux nicht. Claude Turping gesteht, man könne den Weg nicht weiter verfolgen. Vorstellbar sei unter anderem der Einsatz in Strukturbauteilen in der Autoindustrie. Verbrannt werde das Material jedenfalls nicht.

Hergestellt werden die Öko-Taschen übrigens in Vietnam. Aus technischer Sicht bringe die Produktion viel Aufwand mit sich, das Propylen würde mit einem speziellen Webstuhl gewoben. In Europa biete niemand diesen Dienst an, sagt der Valorlux-Direktor.