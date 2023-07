Wenn die Motoren heulen, ist Wochenende

Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um zu viel Krach auf den Dorfstraßen.

Als wir vor vielen Jahren unser neues Zuhause in einem kleinen Dorf aufgeschlagen haben, war es dort so richtig gemütlich. Auf der Straße herrschte wenig Verkehr und außer dem stündlichen Linienbus war nur abends gegen fünf Uhr ein bisschen was los. Dann kamen alle Leute von der Arbeit zurück und kaum ein Auto fuhr vorbei, ohne dass der Fahrer winkte.

Während der Sommerzeit fuhr hin und wieder ein Mähdrescher vorbei oder ein Traktor mit Anhänger voller Getreide. Ansonsten konnte man sich ohne Weiteres von Bürgersteig zu Bürgersteig mit den Nachbarn unterhalten. Auch bestand nicht wirklich die Notwendigkeit, beim Herausfahren aus der Garage irgendjemanden vorbeizulassen, ganz einfach weil niemand da war.

Seit einigen Jahren hat sich das Bild jedoch verändert. Bauprojekte in den Nachbardörfern haben dafür gesorgt, dass in der Zwischenzeit zu fast jeder Tageszeit immer irgendein Auto vorbeifährt. Der Bus fährt auch noch immer, inzwischen mit Elektroantrieb. Ganz schlimm aber ist es zwischen Freitag und Sonntag in den Monaten Mai bis September.

Am Freitag donnern die Motorräder vorbei.

Da wir in einer landschaftlich reizvollen Gegend wohnen, kommen wir mit schöner Regelmäßigkeit in den Genuss von allen möglichen Konvois. Offensichtlich sind die kurvenreichen Straßen ein Anziehungspunkt erster Güte.

Dabei ist mir aufgefallen, dass es bei den Fahrzeugen eine ungeschriebene Regel zu geben scheint, sodass wir nur aus dem Fenster schauen müssen, um zu wissen, welcher Wochentag ist: Wenn Dutzende von ausländischen Motorrädern hintereinander donnernd an uns vorbeifahren, ist mit ziemlicher Sicherheit Freitag. Samstags sind es die ausländischen Oldtimer und sonntags die luxemburgischen Fahrzeuge, Lärm und Gestank inklusive.

Es lebe der Montag!