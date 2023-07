Wenn die Liebe zu Büchern fast den Familienhund erschlägt

Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um die Auswirkungen von brechend vollen Regalen.

Ich habe vor einigen Wochen mal wieder ein Bücherregal einer bekannten schwedischen Möbelkette aufgerichtet. Da es sich mittlerweile um das dritte Modell, das ich besitze, handelt, kenne ich die Schritte fast schon auswendig. In die Anleitung schaue ich eigentlich vorrangig, um sicherzustellen, dass mir kein Flüchtigkeitsfehler unterläuft.

Ich habe es nämlich bei meinem ersten Versuch geschafft, die oberste Etage falsch herum einzubauen, was mir natürlich erst nach dem Einschlagen der Nägel bewusst wurde. Der Fehlgriff fällt allerdings nur besonders aufmerksamen Beobachtern auf.

Ich kann mich nicht von alten, gelesenen Büchern trennen.

Auch das neue Regal wird sicherlich schnell prall gefüllt sein. Ich kann mich nämlich schlichtweg nicht von alten, gelesenen Büchern trennen. Auch dann nicht, wenn ich mir sicher bin, ein Buch nie wieder zur aufmerksamen Lektüre aufzuschlagen. Vielleicht liegt dieser Unwillen in dem zeitlichen Aufwand begründet, den man für jedes Buch aufgebracht oder, je nachdem, verschwendet hat.

Diese Weigerung hat bereits ein Regal dahingerafft. Dieses hatte zwar einen Umzug überstanden, war aber offenbar nicht mehr bereit, jahrelang unter der Last meiner Büchersammlung zu ächzen. Als sich der Zusammenbruch ereignete, döste unser Familienhund auf seinem angestammten Platz vor dem Regal seelenruhig vor sich hin. Glücklicherweise klappte das Regal wie ein Kartenhaus in sich zusammen. So hatte unser Hund einen Moment Zeit, um vom herunterstürzenden Bücherhaufen zu flüchten.

Das neue Regal tut bislang wacker seinen Dienst, wird jedoch ebenfalls auf die Probe gestellt. Aufgrund von Platzmangel werden keine weiteren Regale mehr hinzukommen. Meine Büchersammlung wird sich allerdings gewiss noch vergrößern.