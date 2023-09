Wenn der Mittagsschlaf im Sonnenbrand des Jahrhunderts endet

Share this with email

Ich schaute in den Spiegel und konnte meinen Augen kaum trauen. Meine Arme und Beine, der Bauch und natürlich auch das Gesicht – alles war rot. Obwohl ich Sonnenbrände fast schon gewohnt bin, war nun ein neues Maß erreicht. Der Anblick im Hotelzimmerspiegel schockierte mich, doch er kam wenig überraschend, denn bereits unten beim Pool schmerzten all jene Körperteile, die während Stunden in der Sonne geschmort hatten.

Doch wie konnte es so weit kommen? Ich war im Urlaub auf den Kapverden, es war der erste Tag. Wir waren fast allein im Hotel. Die Inseln waren erst kurz zuvor wieder für den Tourismus geöffnet worden, nachdem einige Zeit lang ein Ihnen wahrscheinlich noch bekanntes Virus die Welt fast gänzlich in den Stillstand versetzt hatte.

Kurz nach unserer Ankunft tauschte ich mein Flugzeug-Outfit gegen eine Badehose und ließ mich am Pool nieder. Meine Wahl fiel auf einen gemütlichen Liegestuhl am Beckenrand. Als ich mich hinlegte, befand sich dieser noch im Schatten, also legte ich keinen großen Wert auf einen ausreichenden Sonnenschutz. Das sollte sich als Fehler herausstellen.

Als ich wieder aufwachte, war es bereits zu spät.

Nach kurzer Zeit machten sich die Reisestrapazen bemerkbar und ich schlief ein. Tief und fest schlummerte ich am Pool. Als ich wieder aufwachte, war es bereits zu spät. Vom anfänglichen Schatten war weit und breit keine Spur mehr. Stattdessen lag ich in der prallen Sonne, offenbar schon seit einiger Zeit. Ich ging sofort zurück ins Zimmer, um mir ein Bild vom Ausmaß der Katastrophe zu machen, womit wir wieder beim Anfang wären.

Die Schmerzen hielten einige Wochen an. Aus dem fatalen Nickerchen habe ich aber gelernt und bin vorsichtiger geworden. Ich suche mir Liegeplätze mit Bedacht aus und lege großen Wert auf den richtigen Sonnenschutz. Während Sie dieses Gazettchen lesen, packe ich nämlich gerade die Koffer für meinen nächsten Urlaub. Die Sonnencreme ist das erste, was ich eingepackt habe.