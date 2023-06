Wenn Autofahrer auf zwei Stellplätzen gleichzeitig parken

Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um nervige Doppelparker.

Und schon wieder hat es jemand getan! Schon wieder hat ein Autofahrer seinen Wagen über zwei Parkplätze hinweg geparkt. Das Auto ist zwar recht klein, blockiert aber zwei Stellplätze gleichzeitig.

Dabei handelt es sich keineswegs um einen Einzelfall. Solche Doppelparker gehören quasi zu jedem Parkhausbesuch dazu. Ich kann mich an ein besonders ausgefallenes Beispiel erinnern, das ich vor einigen Wochen gesehen habe. Auf dem Parkplatz eines bekannten luxemburgischen Supermarktes hatte ein Fahrer seinen Lieferwagen so abgestellt, dass er gleich vier Parkplätze blockierte.

So was regt mich jedes Mal auf Neue auf. Mir drängt sich dabei immer wieder eine Frage auf: Ist es denn wirklich so schwer, seinen Wagen innerhalb der vorgezeichneten, weißen Markierungen zu platzieren, und nicht darüber hinaus? Ich verstehe es einfach nicht.

Während ich es bei Fahrern von besonders großen Autos oder Lieferwagen noch ansatzweise nachvollziehen kann, wenn sie bei kleinen Parkplätzen Probleme beim Einparken haben, fehlt mir bei Fahrern von kleinen Wagen jegliches Verständnis für das Belegen von zwei Plätzen.

Besonders nervenaufreibend wird es, wenn im Parkhaus ohnehin nur wenige Stellplätze frei sind. Dann wird einem bei der Einfahrt zwar angezeigt, dass eigentlich noch einige Plätze frei sind. Wenn dann aber manche Fahrer ihr Auto auf zwei Plätze stellen, kann es sehr schnell eng werden.

Das muss wirklich nicht sein, denn das Parken auf zwei Plätzen ist nicht nur nervig für andere Autofahrer, sondern auch unfair diesen gegenüber, schließlich zahlen Doppelparker nur ein Ticket, nutzen aber zwei Stellplätze. Ich finde, wer zwei Parkplätze belegt, soll auch für zwei Parkplätze zahlen. Das wäre nur fair. Am einfachsten wäre natürlich, korrekt einzuparken und nur einen Parkplatz zu belegen. So schwer kann das ja nicht sein.