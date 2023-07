Warum Nagellack dann doch nichts für mich ist

Share this with email

Als Redakteur für die schönen Dinge des Lebens bin ich Neuerungen gegenüber äußerst aufgeschlossen, wobei ich doch recht schnell merke, ob sie auch was für mich (und meinen 43 Jahre alten und nicht ganz perfekten Körper) sind. Nur für einen Trend kann ich mich nicht so recht erwärmen: das Make-up für Männer.

Ich bin zwar out & proud, wie man in LGBT-Kreisen (Stichwort: Pride Month!) gerne sagt, aber in meinem Gesicht findet man weder Lidschatten noch Mascara, geschweige denn Lippenstift. Ich nutze zwar ein Puder, das mattiert jedoch lediglich meine glänzende Stirn. Und der Abdeckstift, den ich mir für teures Geld einmal gekauft habe, wurde bisher auch nur zu Testzwecken eingesetzt und sofort wieder abgewischt.

Er wartet im Bad auf einen neuen Besitzer.

Einem recht jungen Must-have unter Männern – auch unter heterosexuellen – wollte ich mich dann aber doch nicht verschließen: dem Nagellack. In besitze einen transparenten Lack, den mir eine nette Pressedame mal zum Testen überlassen hatte. Aber der ist quasi unsichtbar (und unbenutzt) und um ehrlich zu sein auch nur etwas für Anfänger.

Ich ging daher in die Parfümerie meines Vertrauens und erstand einen teuren, schwarzen Nagellack. Und was muss ich sagen: Ich trug ihn während einer Urlaubsreise auf ... und entfernte ihn (in weiser Voraussicht hatte ich Nagellackentferner im Gepäck) nach wenigen Minuten. Was mich am meisten daran störte, war nicht die Farbe oder das vermeintlich Unmännliche. Nein: Mein Daumennagel sah in Schwarz einfach riesig aus.

Jetzt wartet in meinem Bad ein schwarzer Nagellack auf einen neuen Besitzer ... oder eine Besitzerin. Bisher konnte sich aber noch niemand mit diesem „männlichen“ (oder traurigen?) Farbton anfreunden.

