Warum die Küche mein Erzfeind ist

Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um chaotische Zustände in der Küche.

Freunde werden wir wahrscheinlich keine mehr: die Küche und ich. Dabei kann ich es ihr nicht mal verübeln, dass sie mich nicht mag. Kochen ist nämlich alles andere als meine Stärke. Verstehen Sie mich nicht falsch: Es ist nicht so, dass ich nicht kochen könnte. Sobald ich aber in der Küche bin, lege ich mich noch tolpatschiger an, als ich es ohnehin schon tue.

So beispielsweise am vergangenen Donnerstag. Ich habe Reis gekocht. Als ich diesen dann auf dem Teller platzieren wollte, landete nur ein Bruchteil davon tatsächlich auf dem Teller, der Rest hingegen auf dem Boden. Auch überkochende Töpfe und verbrannte Speisen stehen öfter mal auf der Tagesordnung.

Ich erinnere mich noch an meine Studienzeit, in der es auch regelmäßig etwas chaotischer in der Küche zuging. So vergaß ich einmal einen Plastik-Pfannenwender auf der brühend heißen Herdplatte. Als ich es bemerkte, war es zu spät, der Pfannenwender war zum Teil geschmolzen. Dem gleichen Schicksal fiel auch das Stromkabel meines Wasserkochers zum Opfer, das unbemerkt engen Kontakt zur Herdplatte hatte und folglich dahinschmolz.

Woran es liegt, dass mir regelmäßig solche Dinge passieren, kann ich Ihnen nicht sagen. Zum einen ist es wahrscheinlich meine Tolpatschigkeit, zum anderen liegt es auch daran, dass ich stets mehrere Dinge gleichzeitig erledigen möchte und dann die Gefechtslage in der Küche vernachlässige. Manchmal kommt auch einfach Pech dazu.

Ich kann Sie aber beruhigen, liebe Leserinnen und Leser, denn während Sie dieses Gazettchen lesen, bleibt es in meiner Küche ruhig. Ich bin diese Woche im Urlaub und muss mich daher nicht ums Kochen kümmern. Das freut mich und meine Küche.